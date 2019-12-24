Поправки в ПДД: за рулем не больше 4,5 часа

Напомним, что законом о безопасности дорожного движения установлено требование для водителей соблюдать режим труда и отдыха. Для этого транспорт оборудуют соответствующими приборами - тахографами. Но до сих четкого понимания этого режима, то есть сколько водитель может ехать, а сколько должен отдыхать, не было. Теперь появится. Причем прописано это будет не в какой-нибудь инструкции или приказе, а непосредственно в правилах дорожного движения. Итак, сколько же водитель может находиться за рулем, согласно этому документу?

Новый, 26-й, пункт правил предписывает управлять ТС без остановки на отдых не более 4,5 часа. При этом отдых должен быть не менее 45 минут. Его можно разбить на части. Но первая часть должна быть не менее 15 минут, а последняя не менее 30 минут. То есть ехать по часу с 15 минутными перерывами не получится. После 4,5 часа движения остановка должна быть не менее 30 минут.

Всего в сутки водитель может ехать только 9 часов. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не чаще 2 раз в неделю.

Правила устанавливают требования к работе и отдыху в течение недели и двух недель. Общая сумма времени за рулем за неделю должна быть не более 56 часов. А за две недели - не более 90 часов.

Водитель должен отдыхать не менее 11 часов в сутки и не менее 45 часов в течение 6 суток. При этом допускается сокращение этого времени до 24 часов, но не чаще одного раза в две недели. Кроме того, сэкономленное на отдых время, должно быть отгуляно в течение следующих трех недель.

Если спустя 4,5 часа водитель не может найти место для стоянки, то у него есть час, на то, чтобы найти, где отдохнуть. Если после 9 часов управления в сутки, он не может отыскать место для стоянки, то у него есть два часа для этого.

В общем, вот такая сложная арифметика будет прописана в правилах дорожного движения, когда поправки вступят в силу. Примечательно, что способы обхода этих требований у водителей, если они не дальнобойщики, останутся те же. Поработав на одной машине, они продолжат трудиться на другой. И это никто не может проконтролировать. По крайней мере - пока.