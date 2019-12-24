Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 1734 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами"

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 24.12.19 г.

Номер опубликования: 0001201912240038

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами.

2. Подпункты "в" - "д", абзацы четвертый и пятый подпункта "е", подпункты "ж" - "н", "т", "ч" и "ш", абзац шестой подпункта "щ" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 октября 2020 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев









Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 1734

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами

1. В Правилах дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1029; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2010, № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2013, № 31, ст. 4218; № 52, ст. 7173; 2014, № 14, ст. 1625; № 44, ст. 6063; № 47, ст. 6557; 2015, № 15, ст. 2276; № 46, ст. 6376; 2017, № 28, ст. 4139; № 30, ст. 4666; 2018, № 1, ст. 359; № 49, ст. 7618; № 50, ст. 7789):

а) пункт 1.2 дополнить следующими терминами (в алфавитном порядке):

"Обучающий вождению" - педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, квалификация которого отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии), обучающий управлению транспортным средством.

"Обучающийся вождению" - лицо, проходящее в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, имеющее первоначальные навыки управления транспортным средством и освоившее требования Правил.";

б) абзац седьмой пункта 16.1 признать утратившим силу;

в) в пункте 21.1 слова "Первоначальное обучение вождению транспортных средств" заменить словами "Обучение первоначальным навыкам управления транспортным средством";

г) пункты 21.2 - 21.4 изложить в следующей редакции:

"21.2. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим вождению.

21.3. При обучении управлению транспортным средством на дорогах обучающий вождению должен находиться на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления этим транспортным средством, иметь при себе документ на право обучения управлению транспортным средством данной категории или подкатегории, а также водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории.

21.4. К учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшие возраста:

16 лет - при обучении управлению транспортным средством категорий "В", "С" или подкатегории "С1";

20 лет - при обучении управлению транспортным средством категорий "D", "Tb", "Tm" или подкатегории "D1" (18 лет - для лиц, указанных в пункте 4 статьи 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", - при обучении управлению транспортным средством категории "D" или подкатегории "D1").".

2. В Правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 44, ст. 6063; 2016, № 7, ст. 975; 2017, № 14, ст. 2063; 2018, № 34, ст. 5484):

а) в пункте 3:

в абзаце первом слова "проживающих в" заменить словами "или временно проживающих либо временно пребывающих на территории";

абзац второй признать утратившим силу;

б) в абзаце втором пункта 4:

слова "(www.mvd.ru)" заменить словами "(мвд.рф)";

слова "(www.gibdd.ru)" заменить словами "(гибдд.рф)";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Экзамены проводятся в форме теоретического и практического экзаменов.";

г) в абзаце втором пункта 8 слова "по первоначальным навыкам" заменить словами "на право";

д) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Для лиц, желающих получить право на управление транспортными средствами соответствующих категорий или подкатегорий (далее - кандидаты в водители), проводятся следующие экзамены:

а) для лиц, желающих получить право на управление транспортными средствами категорий "А", "В", "С", "D", "М", "ВЕ", "СЕ" и "DE" и подкатегорий "А1", "В1", "С1", "D1", "С1Е" и "D1E", за исключением лиц, указанных в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, - теоретический и практический экзамены;

б) для лиц, желающих получить право на управление транспортными средствами категорий "Tm" и "Tb", - теоретический экзамен;

в) для лиц, желающих получить право на управление транспортными средствами соответствующих категорий или подкатегорий с любым видом трансмиссии, имеющих право на управление транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории с автоматической трансмиссией и освоивших программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий или подкатегорий с механической трансмиссией, - практический экзамен, проводимый на транспортном средстве соответствующей категории или подкатегории с механической трансмиссией;

г) для лиц, желающих получить право на управление транспортными средствами категории "D", имеющих право на управление транспортными средствами категории "Tb" и освоивших программы профессионального обучения водителей транспортных средств категории "D", - практическийэкзамен, проводимый на транспортном средстве категории "D" с автоматической трансмиссией.";

е) дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:

"91. Кандидат в водители, освоивший в установленном порядке основную программу профессионального обучения водителей транспортных средств отдельной категории, допускается к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством подкатегории, входящей в эту категорию.

Кандидат в водители, освоивший в установленном порядке основную программу профессионального обучения водителей транспортных средств отдельной категории или подкатегории с механической трансмиссией, допускается к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством этой категории или подкатегории с автоматической трансмиссией.

92. Для кандидатов в водители, прошедших соответствующее профессиональное обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий (далее - организация, осуществляющая образовательную деятельность), экзамены могут проводиться в составе организованных групп кандидатов в водители, сформированных этой организацией.

Порядок взаимодействия подразделений Госавтоинспекции с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при проведении экзаменов на право управления транспортными средствами определяется Министерством внутренних дел Российской Федерации.";

ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В случае, указанном в подпункте "а" пункта 9 настоящих Правил, практический экзамен назначается кандидату в водители, сдавшему теоретический экзамен. Такой практический экзамен проводится в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического экзамена.

Для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, назначается повторный теоретический экзамен, который проводится в 30-дневный срок со дня окончания срока проведения практического экзамена,установленного в абзаце первом настоящего пункта.

В случае если кандидат в водители сдал указанный повторный теоретический экзамен, ему назначается повторный практический экзамен, который проводится в порядке, установленном пунктом 112 настоящих Правил.

В случае если кандидат в водители не сдал указанный повторный теоретический экзамен, ему назначается повторный теоретический экзамен, который проводится в порядке, установленном пунктом 112 настоящих Правил.";

з) дополнить пунктами 111 - 113 следующего содержания:

"111. В случаях, указанных в подпунктах "б" - "г" пункта 9 настоящих Правил, назначение и проведение соответствующих повторных экзаменов осуществляются в порядке, установленном пунктом 112 настоящих Правил.

112. Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный теоретический экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, - не ранее чем через один и не позднее 3 месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена.

Для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен, назначается повторный практический экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного практического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен с третьей и последующих попыток, - не ранее чем через один и не позднее 3 месяцев со дня проведения предыдущего несданного практического экзамена.

113. Повторный теоретический или практический экзамен могут быть проведены позднее сроков, установленных абзацем вторым пункта 11 и пунктом 112 настоящих Правил, при поступлении в подразделение Госавтоинспекции заявления кандидата в водители о переносе сроков проведения повторного теоретического или практического экзамена.";

и) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Практический экзамен на право управления транспортными средствами категорий "А" и "М" и подкатегорий "А1" и "В1" проводится на автодромах, автоматизированных автодромах и закрытых площадках, требования к которым предусмотрены приложением № 1 к настоящим Правилам.

При проведении практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий "А" и "М" и подкатегории "А1" у кандидата в водители проверяются навыки управления транспортным средством указанных категорий и подкатегории путем выполнения следующих маневров:

а) передвижение мототранспортного средства задним ходом, без включения двигателя, и установка на место стоянки;

б) управление на малой скорости в габаритном коридоре;

в) маневрирование на малой скорости;

г) скоростное маневрирование;

д) торможение и остановка при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение;

е) маневрирование в ограниченном пространстве.";

к) дополнить пунктом 131 следующего содержания:

"131. При проведении практического экзамена на право управления транспортными средствами подкатегории "В1" у кандидата в водители проверяются навыки управления транспортным средством данной подкатегории путем выполнения следующих маневров:

а) остановка и начало движения на подъеме и на спуске;

б) прямолинейное движение задним ходом;

в) постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов;

г) разворот в ограниченном пространстве с использованием движения задним ходом;

д) постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом;

е) торможение и остановка при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение;

ж) маневрирование на различных скоростях;

з) маневрирование в ограниченном пространстве.";

л) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Практический экзамен на право управления транспортными средствами категорий "В", "С", "D", "ВЕ", "СЕ" и "DE"

и подкатегорий "С1", "D1", "С1Е" и "D1E" проводится на маршрутах, отвечающих требованиям к маршрутам, на которых проводятся практические экзамены, согласно приложению № 2.

При проведении практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий "B", "C", "D", "BE", "CE" и "DE" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E" и "D1E" у кандидата в водители проверяются навыки управления транспортным средством указанных категорий и подкатегорий путем выполнения следующих маневров:

а) постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов;

б) постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом;

в) прямолинейное движение задним ходом и парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе) (для транспортных средств категорий "С" и "СЕ" и подкатегорий "С1" и "С1Е");

г) разворот транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом;

д) остановка и начало движения на подъеме и на спуске;

е) проезд регулируемого перекрестка (при его наличии);

ж) проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог (при его наличии);

з) проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог;

и) левые и правые повороты;

к) разворот на перекрестке и вне перекрестка (для транспортных средств категорий "ВЕ", "СЕ" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и "D1E" при наличии возможности осуществления разворота);

л) проезд железнодорожного переезда (при наличии);

м) перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для движения в одном направлении (при наличии);

н) обгон или опережение;

о) движение с максимальной разрешенной скоростью;

п) проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств;

р) торможение и остановка при движении на различных скоростях;

с) постановка транспортного средства параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении по направлению вперед;

т) остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров (для транспортных средств категорий "D" и "DE" и подкатегорий "D1" и "D1E");

у) сцепление и расцепление или расцепление и повторное сцепление прицепа с тягачом (для транспортных средств категорий "ВЕ", "СЕ" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и "D1E", за исключением сочлененных автобусов).";

м) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

"При проведении практического экзамена, указанного в пункте 14 настоящих Правил, экзаменатор находится на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления транспортным средством.";

н) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. При наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, условий для проведения экзаменов, соответствующих требованиям настоящих Правил, допускается проведение экзаменов с использованием учебно-материальной базы этой организации.

Порядок определения соответствия имеющихся у организации, осуществляющей образовательную деятельность, условий для проведения экзаменов требованиям настоящих Правил устанавливается Министерством внутренних дел Российской Федерации.";

о) пункт 18 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) документ, подтверждающий наличие льготы по уплате государственной пошлины, - для кандидатов в водители, имеющих в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации льготу по уплате государственной пошлины.";

п) пункт 21 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) представление иностранного водительского удостоверения, не соответствующего требованиям международных договоров Российской Федерации, - в случае обмена иностранного водительского удостоверения.";

р) в абзаце втором пункта 22 слова "подпунктами "б" - "д" заменить словами "подпунктами "б" - "е";

с) пункт 23 дополнить подпунктами "е" - "з" следующего содержания:

"е) обращение по вопросам выдачи российского национального и международного водительского удостоверения, обмена иностранного водительского удостоверения лица, которое ранее было лишено права управления транспортными средствами и не выполнило условия возврата водительского удостоверения, предусмотренные пунктом 41 статьи 32.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) неуплата государственной пошлины в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

з) наличие сведений об отсутствии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, в период прохождения кандидатом в водители профессионального обучения в этой организации лицензии осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения - в случае проведения экзаменов.";

т) раздел II дополнить пунктами 231 и 232 следующего содержания:

"231. Результаты экзамена подлежат аннулированию в случае:

а) удовлетворения жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена;

б) признания в установленном порядке документов, указанных в подпунктах "б" - "е" пункта 18 настоящих Правил, подложными (поддельными);

в) получения от компетентного органа иностранного государства информации об отсутствии сведений о выдаче иностранного водительского удостоверения - в случае обмена иностранного водительского удостоверения;

г) проведения экзамена с нарушением требований, установленных настоящими Правилами.

232. Аннулирование результатов экзамена в случае, установленном подпунктом "г" пункта 231 настоящих Правил, осуществляется до выдачи российского национального водительского удостоверения.

Кандидату в водители назначаются место, дата и время пересдачи экзамена не позднее сроков, установленных абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил и пунктом 112 настоящих Правил.";

у) в пункте 30:

подпункт "в" после слов "настоящих Правил" дополнить словами "и подпункта "д" настоящего пункта";

дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:

"д) дипломатические, консульские, служебные карточки или удостоверения, выданные Министерством иностранных дел Российской Федерации, - в случае, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и члены их семей;

е) документ, подтверждающий наличие льготы по уплате государственной пошлины, - для лиц, имеющих в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации льготу по уплате государственной пошлины.";

ф) пункт 34 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) документ, подтверждающий наличие льготы по уплате государственной пошлины, - для лиц, имеющих в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации льготу по уплате государственной пошлины.";

х) пункт 35 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) при поступлении сведений о смерти владельца водительского удостоверения.";

ц) в пункте 39:

подпункт "в" дополнить словами ", за исключением случаев, если заявителями являются лица, указанные в подпункте "е" настоящего пункта";

дополнить подпунктами "д" - "з" следующего содержания:

"д) письменное согласие одного из законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством Российской Федерации, - в случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, за исключением случая объявления несовершеннолетнего лица полностью дееспособным (эмансипация) или вступления его в брак в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) дипломатические, консульские, служебные карточки или удостоверения, выданные Министерством иностранных дел Российской Федерации, - в случае, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и члены их семей;

ж) документ, подтверждающий наличие льготы по уплате государственной пошлины, - для лиц, имеющих в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации льготу по уплате государственной пошлины;

з) переводы на русский язык документов, указанных в подпунктах "б", "г" и "д" настоящего пункта, нотариально засвидетельствованные в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.";

ч) в приложении № 1 к указанным Правилам:

в наименовании раздела "Требования к автодромам, автоматизированным автодромам и закрытым площадкам для проведения экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортным средством" слова "экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортным средством" заменить словами "практического экзамена на право управления транспортными средствами";

подпункт "а" пункта 1 изложить в следующей редакции:

"а) "автодром" - комплекс технических средств и сооружений, предназначенный для обучения вождению и (или) выполнения испытательных упражнений при проведении практического экзамена на право управления транспортным средством (далее - практический экзамен) и обустроенный в этих целях стационарным оборудованием и разметкой;";

пункт 4 признать утратившим силу;

абзацы четвертый и пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения. В зоне движения транспортных средств не допускается наличие посторонних предметов, не имеющих отношения к обустройству автодрома (закрытой площадки).

При снижении естественной освещенности до 20 люксов должны использоваться наружные осветительные установки.";

пункт 6 признать утратившим силу;

в пункте 13 слова "экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством" заменить словами "практического экзамена";

в подпункте "а" пункта 14 слова "экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством" заменить словами "практического экзамена";

ш) приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 1734)

Требования к маршрутам, на которых проводятся практические экзамены

1. Маршрут, используемый для проведения практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий "В", "С", "D", "ВЕ", "СЕ" и "DE" и подкатегорий "С1", "D1", "С1Е" и "D1E" (далее - маршрут), должен содержать определенный набор элементов улично-дорожной сети, дорожных знаков и дорожной разметки, а также предусматривать возможность выполнения кандидатом в водители обязательных действий по заданию экзаменатора с соблюдением правил дорожного движения.

2. Маршрут должен обеспечивать возможность и особенности выполнения кандидатом в водители маневров и действий, указанных в пункте 14 Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами" (далее - Правила).

3. Для проверки выполнения кандидатом в водители маневров и действий, определенных подпунктами "а" - "д" и "у" пункта 14 Правил, используются закрытые площадки и автодромы, в том числе автоматизированные, территории, имеющие твердое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, и (или) участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог, преимущественно за пределами жилой застройки.

Для проверки выполнения кандидатом в водители маневров и действий, определенных подпунктом "д" пункта 14 Правил, используется наклонный участок, имеющий продольный уклон в пределах 8 - 16 процентов включительно.

4. Маршруты разрабатываются для категорий и подкатегорий транспортных средств, на право управления которыми подразделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации осуществляется проведение практических экзаменов, и содержат перечень дорог (их участков) и территорий, на которых проводятся практические экзамены.

5. Маршруты утверждаются главными государственными инспекторами безопасности дорожного движения по субъектам Российской Федерации либо уполномоченными ими главными государственными инспекторами безопасности дорожного движения по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, по закрытым административно-территориальным образованиям, а также комплексу "Байконур".

Информация об утвержденных маршрутах размещается на официальном сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (гибдд.рф) и на информационных стендах ее подразделений.";

щ) в приложении № 3 к указанным Правилам:

пункт 1:

после слов "Практические экзамены" дополнить словами "на право управления транспортными средствами (далее - практический экзамен)";

дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) подкатегория "В1" - транспортное средство подкатегории "В1",

имеющее максимальную конструктивную скорость более 50 километров в час.";

в абзаце втором пункта 3 слова "экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством" заменить словами "практического экзамена";

пункт 4 дополнить словами ", за исключением случаев оборудования транспортного средства указанными системами в соответствии с имеющимися у кандидата в водители медицинскими показаниями к управлению транспортным средством".