Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права

Напомним, что вокруг этого документа было сломано немало копий. Камнем преткновения стала именно новелла, отменяющая проверку первоначальных навыков управления автомобилей. Однако МВД удалось убедить другие министерства и ведомства, возражавшие против такого нововведения. И в итоге водители будут сдавать два экзамена - теорию и практику.

Впрочем, для тех, кто хочет получить права на мопед, мотоцикл или квадроцикл, практический экзамен по-прежнему будет проводиться именно на площадке. Для всех остальных он будет начинаться с площадки или закрытой территории, где инспектор проверит навыки водителя, а продолжится уже в городских условиях.

Инспекторы также будут проверять умение кандидата совершать обгон и опережение на дороге, а также движение с максимальной разрешенной скоростью.

То есть, предполагается, что из автошколы должны выйти хорошо подготовленные водители, которым дорога вовсе не страшна. И это требование вполне логично.

Проверять умение водителя парковаться задним ходом и параллельно тоже будут в реальных условиях. Что добавит, конечно, экстремальных ощущений для водителей, которые окажутся рядом с экзаменуемым. Но таким образом принимают экзамены в большинстве стран.

Этим постановлением также вводятся новые понятия: "обучающий вождению" и "обучающийся вождению". До сих пор их статус был не определен. А поэтому и не понятен правовой статус на дороге. Также определен возраст, с которого можно начинать учиться управлению разными категориями транспорта. Так, садиться за руль легковушки или грузовика в качестве ученика можно с 16 лет. А за руль автобуса, троллейбуса или трамвая - с 20 лет. На легкие мотоциклы и мопеды - с 15 лет. А на тяжелые мотоциклы - с 17 лет.

Конкретизированы сроки проведения повторных экзаменов, если кандидат не сдал с первого раза. Так, кандидату в водители, не сдавшему теорию, следующую попытку назначат не ранее, чем через 7 дней, но не позднее, чем через 30 дней. Не сдавшему теорию с третьей попытки повторный заход на экзамен назначат не ранее чем через месяц, но не позднее, чем через три месяца. Не сдавшему практику с первого раза вторая попытка будет назначена не ранее чем через 7 дней, но не позднее, чем через 60 дней. Провалившему третий практический экзамен следующую попытку назначат не ранее, чем через месяц, но не позднее 3 месяцев.

Результат экзамена можно будет аннулировать. Например, если кандидат в водители его обжалует, или будут выявлены нарушения в проведении экзамена. Но это можно сделать до выдачи водительского удостоверения. При аннулировании результата будет назначен новый экзамен.

Добавилось еще одно интересное условие, когда кандидат может быть не допущен к экзамену. Если водитель был лишен прав, но не сдал водительское удостоверение, то на экзамен он не попадет.

Поправки, касающиеся обучения водителей, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. А касающиеся приема экзаменов - с 1 октября 2020 года. Пока документ еще официально не опубликован.