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24.12.2019 12:33
Рубрика: ПДД

Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права

Текст: Владимир Баршев
Кандидатам в водители разрешили учиться на автомагистрали. А на экзамене будут проверять умение двигаться с максимальной разрешенной скоростью. Для желающих получить права отменен один экзамен, который в простонародье называли "площадкой". Все эти новшества прописаны в долгожданном постановлении правительства, которое внесло изменения в правила проведения экзаменов на право управления. Документ выложен на сайте правительства.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Напомним, что вокруг этого документа было сломано немало копий. Камнем преткновения стала именно новелла, отменяющая проверку первоначальных навыков управления автомобилей. Однако МВД удалось убедить другие министерства и ведомства, возражавшие против такого нововведения. И в итоге водители будут сдавать два экзамена - теорию и практику.

Впрочем, для тех, кто хочет получить права на мопед, мотоцикл или квадроцикл, практический экзамен по-прежнему будет проводиться именно на площадке. Для всех остальных он будет начинаться с площадки или закрытой территории, где инспектор проверит навыки водителя, а продолжится уже в городских условиях.

Инспекторы также будут проверять умение кандидата совершать обгон и опережение на дороге, а также движение с максимальной разрешенной скоростью.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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То есть, предполагается, что из автошколы должны выйти хорошо подготовленные водители, которым дорога вовсе не страшна. И это требование вполне логично.

Проверять умение водителя парковаться задним ходом и параллельно тоже будут в реальных условиях. Что добавит, конечно, экстремальных ощущений для водителей, которые окажутся рядом с экзаменуемым. Но таким образом принимают экзамены в большинстве стран.

Этим постановлением также вводятся новые понятия: "обучающий вождению" и "обучающийся вождению". До сих пор их статус был не определен. А поэтому и не понятен правовой статус на дороге. Также определен возраст, с которого можно начинать учиться управлению разными категориями транспорта. Так, садиться за руль легковушки или грузовика в качестве ученика можно с 16 лет. А за руль автобуса, троллейбуса или трамвая - с 20 лет. На легкие мотоциклы и мопеды - с 15 лет. А на тяжелые мотоциклы - с 17 лет.

Конкретизированы сроки проведения повторных экзаменов, если кандидат не сдал с первого раза. Так, кандидату в водители, не сдавшему теорию, следующую попытку назначат не ранее, чем через 7 дней, но не позднее, чем через 30 дней. Не сдавшему теорию с третьей попытки повторный заход на экзамен назначат не ранее чем через месяц, но не позднее, чем через три месяца. Не сдавшему практику с первого раза вторая попытка будет назначена не ранее чем через 7 дней, но не позднее, чем через 60 дней. Провалившему третий практический экзамен следующую попытку назначат не ранее, чем через месяц, но не позднее 3 месяцев.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Результат экзамена можно будет аннулировать. Например, если кандидат в водители его обжалует, или будут выявлены нарушения в проведении экзамена. Но это можно сделать до выдачи водительского удостоверения. При аннулировании результата будет назначен новый экзамен.

Добавилось еще одно интересное условие, когда кандидат может быть не допущен к экзамену. Если водитель был лишен прав, но не сдал водительское удостоверение, то на экзамен он не попадет.

Поправки, касающиеся обучения водителей, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. А касающиеся приема экзаменов - с 1 октября 2020 года. Пока документ еще официально не опубликован.