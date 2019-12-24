Произошло столкновение российского спутника "Метеор-М" с метеоритом

В российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 врезался микрометеорит. После данного инцидента аппарат изменил орбиту и потерял ориентацию полета.

После перехода в энергосберегающий режим связь со спутником была восстановлена, сообщает Роскосмос. Ведется восстановление работоспособности аппарата.

Напомним, российский метеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-2 был выведен на орбиту в июле текущего года. Он может предсказать глобальную катастрофу, служит для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов, данных о распределении озона в атмосфере.