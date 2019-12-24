Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Член Совфеда назвал это тактическим маневром.
Как написал Пушков в Twitter, у заявления Столтенберга могут быть две причины: создание видимости диалога для прикрытия растущей военной активности НАТО или снижение напряженности. "Сдается, ради видимости", - подытожил сенатор.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг внезапно пожелал приехать в Москву, чтобы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. Неожиданное заявление генсека альянса прозвучало на фоне обострения отношений РФ и НАТО.
Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряжённости. Сдается, ради видимости. Тактический манёвр.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2019 г.