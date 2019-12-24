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24.12.2019 22:52
Рубрика: Власть

Путину предложили вариант снижения цен на лекарства

Текст: Кира Латухина
Глава государства продолжил серию бесед с руководством парламентских фракций. После Послания Федеральному собранию Госдума переориентировалась на решение социальных вопросов. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с президентом.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Президент предложил поговорить не только о том, что сделано в уходящем году, но и о том, что предстоит сделать в наступающем и о приоритетах развития страны с точки зрения "Справедливой России".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Мы уверенно занимаем второе место не только по количеству внесенных законопроектов, за год мы внесли 171 законопроект, но и по количеству принятых и уже подписанных вами, таковых за год 27", - отметил Сергей Миронов. "Государственная Дума за этот год очень хорошо переориентировалась, в том числе вследствие вашего Послания Федеральному Собранию, вашей установке на необходимость решать социальные проблемы", - добавил он.

"И действительно, очень много социальных законов было принято, в том числе наша инициатива по отмене сетевого роуминга. Люди с 1 июня теперь не платят. Мы занялись и банковским роумингом", - рассказал о работе фракции глава "Справедливой России" и еще сообщил, что подготовлены две инициативы, по которым он хотел бы знать мнение президента.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Сегодня те, кто хочет, чтобы их продукты были в торговых сетях, должны платить входной взнос - для продуктов общей категории не более пяти процентов от стоимости товара. Но есть перечень, который утверждает правительство. Это продукты, которые входят в потребительскую корзину. "С них вообще никакой взнос не берется", - рассказал Миронов и призвал сделать то же самое в аптеках - навести порядок. Ведь они тоже берут входной взнос, из-за этого лекарства дорожают. Вот Миронов и предложил: жизненно необходимые лекарства поставлять в аптеки без входного взноса, а на все остальные сделать его в размере не более пяти процентов.

Второе предложение - принять закон, который снизил бы предельно допустимую долю собственных расходов граждан на оплату ЖКХ с 22 процентов до 15 процентов. Регионы, кстати, могут снижать эту долю, что и сделали в Москве - в столице она лишь 10 процентов. По словам Миронова, премьер-министр дал задание просчитать,а министр финансов сказал: это обойдется в 29,7 млрд рублей. При этом многие семьи это оценят. "Мы такую инициативу подготовили и тоже в весенней сессии будем ее вносить. Рассчитываем на поддержку в том числе партии большинства", - заключил лидер "Справедливой России".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Законодательная власть Госдума Партии "Справедливая Россия" Цены на лекарства

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