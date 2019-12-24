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24.12.2019 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенники в Подмосковье делали 300 тысяч пачек сигарет в день

Текст: Михаил Фалалеев

Четыре подпольных цеха по производству табачной продукции организовали мошенники на территории Московской и Ярославской областей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нелегальное производство велось в промышленных масштабах. В цехах трудились выходцы из стран СНГ, которые за одну смену изготавливали свыше 300 тысяч пачек сигарет.

Фото: iStock
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"Готовую продукцию хранили в складских помещениях. На упаковки наносили поддельные специальные марки. Товар выпускали под брендами несуществующих торговых фирм и реализовывали оптовыми и розничными партиями в различных регионах страны. По предварительным данным, ущерб бюджету государства от неуплаты акцизов составил свыше 100 миллионов рублей", - рассказала Ирина Волк.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном производстве и распространении фальсифицированной табачной продукции. Судом одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным - заключение под стражу.

В ходе обысков в цехах и складских помещениях обнаружено семь технологических линий по производству табачных изделий, свыше 2 миллионов пачек сигарет, готовых к реализации, и 11 миллионов поддельных специальных марок. Изъяты черновая бухгалтерия, печати различных фирм, уставные и учредительные документы организаций.

Возбуждено уголовное дело по статьям 171.1, 210 и 327.1 УК РФ. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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