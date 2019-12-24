Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву дали 2,5 года колонии

Сергея Суровцева, участвовавшего в несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля, приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

По данным следствия, Суровцев, находясь 27 июля на улице Тверской, схватил секцию металлического ограждения и нанес ею удар бойцу Росгвардии. Мещанский суд столицы вынес приговори о лишении свободы на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, в июле и августе текущего года в Москве прошла серия не согласованных с властями митингов, организованных лицами, которым было отказано в регистрации в кандидаты в депутаты Мосгордумы. СК РФ возбудил и расследует уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Сергей Суровцев был задержан в конце ноября.