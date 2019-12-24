Для расследования падения Су-57 в Хабаровском крае создадут спецкомиссию

Причины аварии новейшего истребителя Су-57 в Хабаровском крае расследует специальная комиссия, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Напомним, самолет упал во время испытательного полета в 111 километрах от авиационного завода, находящегося в Комсомольске-на-Амуре. Там также производятся боевые самолеты Су-35, Су-27СМ и Су-30.

Система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. Его доставили вертолетом в больницу на обследование. Жертв и разрушений на земле нет.