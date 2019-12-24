Едва не погибший на Колыме испанец вновь вернулся для велопробега

Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес вновь приехал в Магадан, чтобы повторить попытку доехать до озера Байкал на велосипеде зимой.

Он собирается проезжать по 40 километров в день. Европеец запасся теплым спальником, палаткой и высококалорийной едой, сообщает РИА Новости.

По словам велотуриста, он планирует добраться до Иркутска к 20 марта.

"На этот раз я готов. Я заменил варежки и голову. Моя голова теперь понимает, что такое холод. И обувь поменял на новую. На этот раз все получится, я уверен", - сказал Хосе.

Год назад экстремал уже пытался осуществить свою мечту, но едва не замерз насмерть в 50-градусный мороз на трассе "Колыма". Его случайно нашли три брата-ингуша и отвезли в Сусуман, где ему оказали медицинскую помощь.