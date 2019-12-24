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24.12.2019 16:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отменил продление домашнего ареста экс-губернатору Хабаровского края

Мосгорсуд отменил решение о продлении срока домашнего ареста экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Напомним, что в ноябре Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Ишаеву до 27 февраля 2020 года с сохранением наложенных запретов. Отменив это решение, Московский городской суд отправил материалы дела на новое судебное рассмотрение в районный суд.

По словам представителя суда, на которого ссылается ТАСС, бывший губернатор Хабаровского края останется под домашнем арестом до 26 декабря этого года, пока "пока районный суд не рассмотрит ходатайство следствия в ином составе". Если срок не будет продлен, в отношении Ишаева будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, экс-губернатор Хабаровского края был задержан 28 марта, в этот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест. Виктору Ишаеву вменяется особо крупное мошенничество - по версии следствия, за период с 2014 по 2017 год он путем злоупотребления доверием обогатился на пять миллионов семьсот тысяч рублей. Сам Ишаев выдвинутые против него обвинения не признал.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Задержание экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева

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