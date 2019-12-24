АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило реализацию программы пополнения автопарка

По итогам 2019 года АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило программу расширения автопарка текущего года, закупив 34 единицы транспортных средств и специальной техники.

В том числе были приобретены передвижные насосные установки на шасси повышенной проходимости, автомобили УАЗ повышенной проходимости, моторные лодки и пожарные автоцистерны. Также в подразделения предприятия поступили вакуумные нефтесборщики.

Все приобретенные транспортные средства отечественного производства.

Обновление автопарка позволяет в оперативном режиме выполнять задачи по обслуживанию производственных объектов предприятия с соблюдением строгих стандартов промышленной, экологической и пожарной безопасности. Кроме того, внедрение новой современной техники повышает эффективность действий пожарных и аварийно-эксплуатационных подразделений, сокращает время реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций и обеспечивает безопасность труда работников нефтепроводной отрасли.

Цель программы - приобретение автомобильной техники с улучшенными технико-эксплуатационными показателями, отвечающей современным требованиям. Также обновление автопарка является частью комплексных технических мероприятий, реализуемых в рамках программы энергосбережения для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов.

Парк автомобильной, дорожно-строительной и специализированной техники АО "Транснефть - Западная Сибирь" насчитывает 1406 единиц. Техника оборудована системами мониторинга на базе ГЛОНАСС. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать маршруты передвижения транспортных средств, максимально эффективно соблюдать скоростной режим и режим труда и отдыха водителей, минимизировать непроизводственные пробеги автотранспорта.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"