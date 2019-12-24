Сейчас образовательное учреждение арендует постройку, которой больше 90 лет, а местным детям приходится учиться в спартанской обстановке: узкие душные коридоры, очень тесный спортзал, актового зала нет совсем. Но дело не только в бытовых условиях. Количество учеников в школе N 7 только растет. Почему? Объясняют родители школьников.

- Мы отправили сына именно сюда, нам было важно, чтобы он учил родной язык, знал историю малой Родины - рассказывает "РГ" мама семиклассника Сурайа. - Сейчас он у нас уже большой, в совершенстве владеет и русским, и алтайским. Играет на гитаре, потихоньку сочиняет сам песни. Недавно на юбилее бабушки посвятил ей песню на алтайском - счастью бабушки не было предела.

В 1991 году школу N 7 основали как начальную, для 55 учеников, а сейчас в ней занимаются 800 ребят - количество учеников выросло в 15 раз, это ли не рекорд? Старались перевести всех в одну смену, для этого даже выделили еще одно помещение, но не вышло - сейчас снова учатся в две. Но самое удивительное, что оба здания школа... арендует. И бюджет города платит за это миллионы рублей в год. Своего дома не было никогда, только обещали. Теперь современное здание появится наверняка.

В 1991 году школу No 7 основали как начальную, для 55 учеников, а сейчас в ней занимаются 800 ребят - количество учеников выросло в 15 раз

Глава региона Олег Хорохордин сразу после пресс-конференции президента заявил, что строительство начнется уже в 2020 году. На новоселье школьники обязательно придут в национальных костюмах - по праздникам здесь так принято. Кстати, девочки в восторге от нарядов, украшенных бусинами и ракушками каури: возможно, лет через десять кто-то из них тоже выйдет на большую сцену и прославит алтайский и российский народ на весь мир.

- Кстати, родной язык помогает выпускникам школы выжить и в экстремальных условиях, уберегает их от гибели, - рассказывает Юлия Мундукина, учитель алтайского языка и литературы, проработавшая в школе N 7 больше 25 лет. - Мы каждый год для своих учеников проводим встречи с выпускниками. Один из них рассказал такую историю. Он служил в отряде ОМОН, в "горячих точках". И во время боевых действий на связь по рации с двух сторон посадили алтайцев. Если враг и перехватывал разговор, он не мог понять, о чем говорили наши парни на родном языке. Благодаря этому их отряд вернулся домой без потерь.

Между тем

Рождаемость в Республике Алтай одна из самых высоких в России, наибольший прирост - у коренного населения региона. Многие школы Горно-Алтайска переполнены. Администрация города планировала перевести часть учеников городских школ N 6 и N 4 в новое здание школы N 7, когда оно будет построено.