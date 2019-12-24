Аэропорт Архангельска закрылся из-за сильного тумана

Воздушная гавань Архангельска 24 декабря перестала принимать и отправлять самолеты из-за сильного тумана, спустившегося на город.

Как сообщили "РГ" в администрации аэропорта Архангельск, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга отправились на запасной аэродром в Мурманск. Еще один самолет из столицы вместо Архангельска сел в Петербурге. Задержаны в аэропортах вылета рейсы в столицу Поморья из Нарьян-Мара, Варандея, Амдермы, Мурманска и Петербурга.

По прогнозам метеорологов, туман в Архангельске продержится всю предстоящую ночь и в лучшем случае рассеется только к утру 25 декабря.

Отметим, что по итогам октября 2019 года аэропорт Архангельск занял второе место по пунктуальности среди воздушных гаваней мира. Но с туманом не сможет совладать и самая слаженная работа технических служб.