Эдуард Пичугин покидает пост гендиректора "Ленфильма"

Сегодня состоялась встреча членов совета директоров киностудии "Ленфильм". Решение совета: генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин покидает свой пост. Как заявил по итогам заседания министр культуры Владимир Мединский, на должность будет назначен временный управляющий. Кто именно - пока неизвестно.

На киностудии "Ленфильм" ситуацию прокомментировали следующим образом. Пресс-служба распространила обращение, в котором говорится: "Мы пришли в самое сложное время, когда "Ленфильму" было предъявлено 5 исков о банкротстве. Полностью отсутствовало современное кинопроизводственное оборудование. У предприятия была задолженность по производству трёх художественных фильмов.

Благодаря решениям руководства страны предприятие удалось вернуть к активной деятельности. Под государственную гарантию на коммерческих условиях был получен кредит банка ВТБ, который позволил обновить оборудование, отремонтировать корпуса и обойтись без продажи активов. В 2018 году "Ленфильму" частично вернули утраченные права и доход от киноколлекции, мы смогли сделать нашу студию точкой притяжений и надежным партнером для всех представителей киноиндустрии России. "Ленфильм" стал полноценной студией полного цикла. За 8 лет "Ленфильм" вернулся на позиции главного кинематографического символа города и все это время, даже в рамках культурного форума наше имя звучит наравне с Мариинским театром, Эрмитажем и Русским музеем, уважаемыми и более "взрослыми" символами культуры Санкт-Петербурга. Было создано 16 полнометражных художественных фильмов, развивается производство документальных фильмов. Мы инициировали разработку вместе с администрацией президента новой программы развития "Ленфильма", мы благодарны, что в процесс включилось министерство культуры РФ. Вероятно, новое руководство студии сможет рассчитывать на дополнительные преференции со стороны Минкульта.

Для того, чтобы сохранить историческое наследие "Ленфильма" мы обратились в правительство Санкт-Петербурга, внесли главное здание Ленфильма в перечень объектов культурного наследия и получили поддержку".

На Совете директоров был переизбран председатель Федор Бондарчук - за него проголосовали единогласно.

Издание "Фонтанка" пишет, что "встреча проходила на фоне внесенных 12 декабря Росимуществом изменений в состав совета директоров киностудии. Как стало известно "Фонтанке", из него был исключен продюсер Сергей Сельянов, которого сменил продюсер Андрей Савельев (ООО "САГа"). Заместителя директора департамента кинематографии Минкульта Галину Строчкову сменила глава департамента Ольга Любимова. Совет покинул Виталий Виноградов, входивший также в советы директоров АО "Свердловская киностудия" и АО "Реставрационные компании", но пополнил советник министра культуры на общественных началах Александр Орджоникидзе. При этом из состава совета вышел директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин - его сменил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь".

В ноябре с просьбой о смещении Эдуарда Пичугина с должности директора киностудии и проведении проверки ее финансовой деятельности с открытым письмом к президенту обратилось петербургское отделение Союза кинематографистов во главе с Сергеем Снежкиным. После этого 25 ноября Эдуард Пичугин отчитался перед коллективом, - встреча длилась более двух часов.

Отставка Эдуарда Пичугина стала вторым громким событием после того, что произошло на киностудии имени Горького. Сергей Зернов - генеральный директор этой студии ушел в отставку в сентябре этого года. Пост заняла Юлиана Слащева.