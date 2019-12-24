Эдуард Пичугин покидает пост гендиректора "Ленфильма"

Новости

Путин заявил депутатам, что Сталин "не запятнал" себя встречей с Гитлером 20:15
Трамп заявил, что лично подпишет первую фазу торговой сделки с Си Цзиньпином 20:13
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии 20:10
Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами 20:06
Олешко и Запашный устроили цирк на Тверской 20:05
АвтоВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря 20:00
Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов 19:58
В Индии открылось "Мусорное кафе", где отходы из пластика меняют на обед 19:42
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка 19:37
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян 19:36
Пассажиров крымского поезда поздравил Дед Мороз из Тосно 19:31
Немецкие такси переходят на Tesla 19:26
Глава Крыма перечислил главные проблемы жителей республики 19:25
Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников 19:22
Путин призвал парламентариев заняться дополнительной поддержкой ветеранов 19:12
Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год 18:45
Путин: Интересы России должны быть выше политической конъюнктуры 18:38
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника 18:24
Трамп: США справятся с "рождественским подарком" от КНДР 18:23
Физики нашли ответ, почему лед скользкий 18:21
На Останкинской башне появился самый высокий в России почтовый ящик 18:18
Калининградского террориста осудили за намерение убить сотрудника ФСБ 18:17
Ветеран, освобождавший Севастополь, поехал в Крым на поезде 18:05
В Польше пресекли попытку контрабанды ценного артефакта с Украины 18:03
Видео: Стекло спасло мальчика от разъяренного тигра в зоопарке в Ирландии 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 19:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эдуард Пичугин покидает пост гендиректора "Ленфильма"

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня состоялась встреча членов совета директоров киностудии "Ленфильм". Решение совета: генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин покидает свой пост. Как заявил по итогам заседания министр культуры Владимир Мединский, на должность будет назначен временный управляющий. Кто именно - пока неизвестно.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

На киностудии "Ленфильм" ситуацию прокомментировали следующим образом. Пресс-служба распространила обращение, в котором говорится: "Мы пришли в самое сложное время, когда "Ленфильму" было предъявлено 5 исков о банкротстве. Полностью отсутствовало современное кинопроизводственное оборудование. У предприятия была задолженность по производству трёх художественных фильмов.

Фото: Пресс-служба "Ленфильма"
На "Ленфильме" начались съемки документальной ленты о Халхин-Голе

Благодаря решениям руководства страны предприятие удалось вернуть к активной деятельности. Под государственную гарантию на коммерческих условиях был получен кредит банка ВТБ, который позволил обновить оборудование, отремонтировать корпуса и обойтись без продажи активов. В 2018 году "Ленфильму" частично вернули утраченные права и доход от киноколлекции, мы смогли сделать нашу студию точкой притяжений и надежным партнером для всех представителей киноиндустрии России. "Ленфильм" стал полноценной студией полного цикла. За 8 лет "Ленфильм" вернулся на позиции главного кинематографического символа города и все это время, даже в рамках культурного форума наше имя звучит наравне с Мариинским театром, Эрмитажем и Русским музеем, уважаемыми и более "взрослыми" символами культуры Санкт-Петербурга. Было создано 16 полнометражных художественных фильмов, развивается производство документальных фильмов. Мы инициировали разработку вместе с администрацией президента новой программы развития "Ленфильма", мы благодарны, что в процесс включилось министерство культуры РФ. Вероятно, новое руководство студии сможет рассчитывать на дополнительные преференции со стороны Минкульта.

Фото: Киноафиша.инфо
На "Ленфильме" обсудили новую американскую картину "Арахисовый сокол"

Для того, чтобы сохранить историческое наследие "Ленфильма" мы обратились в правительство Санкт-Петербурга, внесли главное здание Ленфильма в перечень объектов культурного наследия и получили поддержку".

На Совете директоров был переизбран председатель Федор Бондарчук - за него проголосовали единогласно.

Издание "Фонтанка" пишет, что "встреча проходила на фоне внесенных 12 декабря Росимуществом изменений в состав совета директоров киностудии. Как стало известно "Фонтанке", из него был исключен продюсер Сергей Сельянов, которого сменил продюсер Андрей Савельев (ООО "САГа"). Заместителя директора департамента кинематографии Минкульта Галину Строчкову сменила глава департамента Ольга Любимова. Совет покинул Виталий Виноградов, входивший также в советы директоров АО "Свердловская киностудия" и АО "Реставрационные компании", но пополнил советник министра культуры на общественных началах Александр Орджоникидзе. При этом из состава совета вышел директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин - его сменил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
"Ленфильм" и "Беларусьфильм" подписали договор о сотрудничестве

В ноябре с просьбой о смещении Эдуарда Пичугина с должности директора киностудии и проведении проверки ее финансовой деятельности с открытым письмом к президенту обратилось петербургское отделение Союза кинематографистов во главе с Сергеем Снежкиным. После этого 25 ноября Эдуард Пичугин отчитался перед коллективом, - встреча длилась более двух часов.

Отставка Эдуарда Пичугина стала вторым громким событием после того, что произошло на киностудии имени Горького. Сергей Зернов - генеральный директор этой студии ушел в отставку в сентябре этого года. Пост заняла Юлиана Слащева.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии
Захарова назвала действия Эстонии против Sputnik провокацией
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"