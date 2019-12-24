Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии

В Ленинградской области при попытке пересечь границу с Эстонией по реке Нарве задержан Вячеслав Дацик, некогда активный участник боев без правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Дацик пытался переплыть Нарву, по которой в Кингисеппском районе Ленобласти проходит граница с Эстонией. Экс-борец был на лодке.

В данный момент Дацик задержан, доставлен в изолятор, с ним общаются сотрудники погранслужб.

Вячеслав Дацик еще пятнадцать лет назад был знаковой фигурой в российских боях без правил. Его называли "Рыжим Тарзаном", он даже завоевал однажды Кубок Мира. Но потом у Дацика начались конфликты с законом. Грабежи, нападения на салоны сотовой связи.

В 2016-м году Дацик устроил так называемый "голый марш" - ворвался в бордель, заставил раздеться работниц и их клиентов и повел их по улице в отдел полиции. За это Дацика осудили на 3,5 года. В феврале 2019-го экс-борца освободили.