Мама Ольги Бузовой погасила ее долг за петербургскую квартиру

Мама певицы и светской львицы Ольги Бузовой Ирина Бузова подтвердила, что долг за петербургскую квартиру, из-за которого приставы возбудили исполнительное производство, действительно принадлежит ее дочери. Об этом сообщил сайт KP.Ru.

Напомним, согласно базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, за Ольгой Бузовой числится долг за оплату жилищно-коммунальных услуг по квартире в Санкт-Петербурге - 10 662 рубля 13 копеек. В декабре было возбуждено исполнительное производство. Истцом выступила управляющая компания "Космосервис Центр".

По словам Ирины Бузовой, она уже оплатила этот долг. Она также рассказала, что сама Ольга в своей петербургской квартире почти никогда не бывает. Мать знаменитости сказала, что ничего не знала о накопившемся долге - в управляющей компании ее об этом не предупредили - и удивилась, что небольшая сумма вызвала такой ажиотаж.

Ирина Бузова сообщила, что уже погасила это долг через портал Госуслуги и отправила квитанцию дочери. Вместе они посмеялись над "сенсацией".