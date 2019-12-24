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24.12.2019 10:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На станции Лиски поезд в Крым встретили Андреевскими флагами

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Мария Голубкова / РГ Фото: Мария Голубкова / РГ
Фото: Мария Голубкова / РГ

Поезд "Таврия", который накануне вышел из Петербурга в Севастополь, торжественно встретили на станции Лиски Воронежской области.

Фото: Мария Голубкова/РГ
Стало известно, чем кормят пассажиров поезда в Крым

Как сообщает обозреватель "РГ," Мария Голубкова, которая едет на этом поезде, на вокзал пришла группа жителей Лисок. Они фотографировались с пассажирами и рассказывали свои истории.

- Вся моя жизнь связана с Черноморским флотом, - рассказал "РГ" капитан третьего ранга в отставке Юрий Лисовский. - А первые корабли, которые  были построены в наших краях, в 1771 году вытеснили вражеские из Керченского пролива и  с тех пор он всегда был российским.

Сам капитан по Крымскому мосту еще ни разу не проехал, но планирует сделать это в ближайшее время.

Напомним, поезд "Таврия" отправился 23 декабря с Московского вокзала в Петербурге. Путь до Севастополя занимает 40 часов. По Крымскому мосту поезд пройдет в 2 часа ночи 25 декабря.

Билеты на первый поезд в Крым поступили в продажу в конце ноября, и были раскуплены в первые же дни.

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