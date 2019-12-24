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24.12.2019 18:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербургский оркестр "Таврический" дал цикл концертов для детей

Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Симфонический оркестр "Таврический" под управлением Михаила Голикова дал цикл концертов для юных петербуржцев.
Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический" Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический"
Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический"

По словам Михаила Голикова, просветительская задача - важнейшая из тех, что стоит перед оркестром, а дети всегда будут для него и его музыкантов самими главными слушателями.

- Про писателей говорят, что они должны писать для детей лучше, чем для взрослых. Это правило распространяется и на музыкантов, - говорит Михаил Голиков. - На каждого из нас налагается особая ответственность. Потому что дети - такой зритель, который не прощает ни скуки, ни сухого академизма. Для нас важно, чтобы минут через десять ребенок не сказал маме: "Пойдем, я больше никогда не хочу приходить на симфонический концерт". Мы должны так познакомить детей с симфоническим оркестром, чтобы иметь возможность в будущем увидеть в этих детях зрелую, подготовленную к серьезной музыке аудиторию.

Фото: kinopoisk.ru
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Каждый из концертов просветительской программы "Молодые - молодым" был оригинален.

В День народного единства музыканты сыграли Чайковского, Прокофьева, Шостаковича и устроили перфоманс в историческом парке "Россия - Моя история" со средневековыми рыцарями.

В другой раз организовали "День в кино" - для детей и их родителей прозвучали знаменитые саундтреки к мультфильмам "Красавица и чудовище", "Алладин", "Король Лев". А киномузыка Исаака Дунаевского, Андрея Петрова обрела новое звучание сразу для нескольких поколений петербуржцев.

"День в школе" ознаменовался большим концертом оркестра "Таврический" в Средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В совершенно взрослой классической программе - Гайдн, Сен-Санс, Чайковский, Равель, Моцарт - солировали дети.

Последний концерт прошел в Государственном мемориальном музее Суворова. На сцене - снова дети. Программа была сложной и порой неожиданной: Вивальди "Концерт для двух гитар с оркестром" (соло Григорий Шевцов и Ксения Драчева), Гайдн "Концерт для трубы с оркестром" (соло Матвей Овчинников), идеально подходящий для акустики музея Бах в исполнении Евы Андриановой, сложный Рейнеке в исполнении Марии Голиковой…

- Дети замечательные, - заключил Михаил Голиков. - Они со своей сложной программой очень легко справляются. И разговаривают на равных с нами, взрослыми музыкантами.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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