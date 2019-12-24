Сергей Стадлер зажжет в Петербурге "Вифлеемскую звезду"

На новой площадке Петербург-Концерта, в Екатерининском собрании,Симфонический оркестр Санкт-Петербурга впервые проведет рождественский фестиваль "Вифлеемская звезда". Он состоится 10 и 12 января.

Здание бывшего Екатерининского собрания в конце XIX и первой половине XX века являлось одним из главных мест притяжения поклонников музыки и театра. Здесь репетировал первые "Русские сезоны" Сергей Дягилев, заседали члены литературного кружка Корнея Чуковского, устраивались пышные маскарады, музыкальные и драматические вечера.

Несмотря на то, что внутреннее убранство зала еще не до конца восстановлено, руководитель симфонического оркестра, народный артист России Сергей Стадлер решил не ждать окончания ремонта.

- Сейчас модно выступать в подобных помещениях, тем более, что наш зал художники стильно декорировали, придумали интересное освещение, - говорит он. - Главное, что там отличная акустика.

По словам Сергея Стадлера, название "Вифлеемская звезда" отражает самую суть фестиваля.

- Первый концерт состоит из произведений, которые написаны на тему Рождества и посвящены Христу, - подчеркивает руководитель оркестра. - Это яркая и возвышенная музыка, написанная как бы с высоких религиозных позиций, но, например, когда мессу - службу в церкви, пишет Моцарт, Бетховен, Шуберт или Бах, она становится художественным произведением.

Оркестр исполнит два больших симфонических фрагмента из ораторий "Христос на Масличной горе" Бетховена и "Христос" Листа. Прозвучат также хор и хорал из оратории"Христос" Мендельсона.

- Это очень редко исполняемое сочинение, - говорит Сергей Стадлер. - Видимо, автор задумал крупное полотно, но написал только несколько номеров, два из которых и сыграет наш оркестр. Скорее всего, в Петербурге эта музыка никогда не звучала. Публика услышит фрагменты ораторий французских композиторов Гуно, Берлиоза, прелюдию в стиле Баха из "Рождественской оратории" Сен-Санса. Прозвучат "Поклонение волхвов из "Триптиха Ботичелли" итальянца Респиги и отрывок оперы "Ночь перед Рождеством" Римского-Корсакова.

Совсем другим будет второй концерт фестиваля. Он посвящается рождественской сказке и музыке русских композиторов.

- Основное произведение программы - "Щелкунчик" Чайковского, его во всем мире связывают с Рождеством, праздником, елкой, елочными игрушками, хотя сама по себе музыка очень серьезная, - замечает Сергей Стадлер. - В сказочных новогодних историях всегда присутствуют часы, поэтому мы начинаем первое отделение сценой из балета "Золушка" Прокофьева. Позвучат ария Царевны-лебедь и фрагменты оперы "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова, а также "Вальс-фантазия" Глинки, адажио из "Лебединого озера" Чайковского.

Фестивальная программа будет интересна как взрослым, так и детям, поскольку там много очень разной музыки великих композиторов, а знатоки порадуются, услышав редко исполняемые произведения.

Интересно, что соло на скрипке в рамках фестиваля сыграет и сам маэстро Стадлер. В первом концерте в его исполнении прозвучит сочинение Мессиана для скрипки с оркестром, а во втором - музыка Чайковского.