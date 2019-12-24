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24.12.2019 18:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Архангельский областной суд приговорил 37-летнего жителя Северодвинска к 20 годам 6 месяцам колонии особого режима за убийство школьника и за попытку лишить жизни его мать, сообщает СК.

Установлено, что 1 мая 2017 года в коммунальной квартире Северодвинска пьяный сосед, ранее судимый за убийство, набросился с ножом на мать мальчика. Рискуя жизнью, 14-летний подросток встал на ее защиту. Рассвирепевший преступник несколько раз ударил мальчика двухкилограммовой металлической гантелью по голове.

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Женщина, помимо ударов гантелью, получила множество ножевых ранений, но смогла выжить. Ее сын впал в кому, перенес ряд сложнейших операций, проходил длительное лечение в клиниках Архангельской области, Петербурга и Москвы. В 2018 году его перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где он находился под наблюдением доктора Леонида Рошаля. Но усилия лучших врачей страны оказались напрасны: в декабре прошлого года подросток скончался.

К тому времени напавший на него преступник уже был осужден за покушение на убийство двух человек и отбывал наказание. После смерти мальчика уголовное дело возобновили, и осужденному предъявили новое обвинение - в убийстве. Судмедэкспертиза установила, что подросток скончался от нанесенных им ударов, которые привели к множественным переломам костей черепа.

Обвиняемый не признал свою вину. Он заявлял, что к преступлению якобы причастен его знакомый. Но следствие и суд опровергли эту версию.

На похороны подростка в Северодвинске в декабре 2018-го собрался весь город. Почтить его память приехал глава СК Александр Бастрыкин. В школе № 9, где учился герой, установили мемориальную доску. О подвиге школьника, который не побоялся встать на защиту родного человека, стали рассказывать на уроках мужества в учебных заведениях СК.

Указом президента РФ погибший мальчик посмертно награжден орденом Мужества. Он также получил медаль СК "Доблесть и отвага".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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