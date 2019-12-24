Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника

Архангельский областной суд приговорил 37-летнего жителя Северодвинска к 20 годам 6 месяцам колонии особого режима за убийство школьника и за попытку лишить жизни его мать, сообщает СК.

Установлено, что 1 мая 2017 года в коммунальной квартире Северодвинска пьяный сосед, ранее судимый за убийство, набросился с ножом на мать мальчика. Рискуя жизнью, 14-летний подросток встал на ее защиту. Рассвирепевший преступник несколько раз ударил мальчика двухкилограммовой металлической гантелью по голове.

Женщина, помимо ударов гантелью, получила множество ножевых ранений, но смогла выжить. Ее сын впал в кому, перенес ряд сложнейших операций, проходил длительное лечение в клиниках Архангельской области, Петербурга и Москвы. В 2018 году его перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где он находился под наблюдением доктора Леонида Рошаля. Но усилия лучших врачей страны оказались напрасны: в декабре прошлого года подросток скончался.

К тому времени напавший на него преступник уже был осужден за покушение на убийство двух человек и отбывал наказание. После смерти мальчика уголовное дело возобновили, и осужденному предъявили новое обвинение - в убийстве. Судмедэкспертиза установила, что подросток скончался от нанесенных им ударов, которые привели к множественным переломам костей черепа.

Обвиняемый не признал свою вину. Он заявлял, что к преступлению якобы причастен его знакомый. Но следствие и суд опровергли эту версию.

На похороны подростка в Северодвинске в декабре 2018-го собрался весь город. Почтить его память приехал глава СК Александр Бастрыкин. В школе № 9, где учился герой, установили мемориальную доску. О подвиге школьника, который не побоялся встать на защиту родного человека, стали рассказывать на уроках мужества в учебных заведениях СК.

Указом президента РФ погибший мальчик посмертно награжден орденом Мужества. Он также получил медаль СК "Доблесть и отвага".