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24.12.2019 16:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Царском Селе впервые показали клад Нарышкиных

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село" Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"
Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

В петербургском музее-заповеднике "Царское Село" впервые представили посетителям предметы из клада Нарышкиных, крупнейшего в новейшей истории России.

Экспозиция под названием "Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных" расположена во Второй антикамере Екатерининского дворца. Здесь выставлено больше семисот золотых и серебряных предметов рубежа XVIII - XX веков.

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В центре выставки - парадный столовый сервиз из двухсот предметов (от самовара и братины до вилок и ложек), изготовленный в 1860-1870 годах фирмой Игнатия Сазикова. В этот комплект также входят предметы, сделанные в 1880-х годах фирмой Ивана Хлебникова. Примечательно, что на чарках и чаше для вина выгравированы русские поговорки, например: "Пей за столом, а не пей за столбом", "Загорелась душа до винного ковша".

В музее также предлагают обратить внимание на фруктовые вазы и канделябры на одиннадцать свечей, выполненные фирмой Игнатия Сазикова. Они уникальны своими сложными композициями с обилием фигур.

На экспозиции представлены еще несколько интересных комплектов посуды русских и французских мастеров, выполненных в разных техниках лучшими мастерами России и Франции.

Посетители увидят и документы поручика Лейб-гвардии Гусарского полка Сергея Сомова. Судя по всему, он стал хранителем ценностей, когда Нарышкины уехали из Петрограда, а позже принимал непосредственное участие в сокрытии клада.

Выставка работает до 24 марта 2020 года.

Справка "РГ"

Клад Нарышкиных был обнаружен в 2012 году в тайной комнате особняка Трубецких-Нарышкиных в центре Санкт-Петербурга. Его стоимость - почти 190 миллионов рублей. В марте 2019 года клад (в общей сложности две тысячи экспонатов) перевезли в Царское Село. После завершения реставрации Александровского дворца эти предметы войдут в его экспозицию.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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