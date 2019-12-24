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24.12.2019 11:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прибыльный метан

Дончанам возместят затраты при переводе авто на газ
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 290(8048)
В Ростовской области с 2020 года предприниматели, помогающие автовладельцам перевести их транспорт с бензина на газ, будут получать субсидии из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из казны предпринимателям намерены возмещать недополученные доходы, которые возникнут у них из-за скидок владельцам транспортных средств, решившим переоборудовать технику на природный газ. Таким образом региональные власти планируют стимулировать ростовчан активнее переводить свои машины на альтернативное топливо. Сейчас переоборудованием транспортных средств в регионе занимается около 30 спеццентров.

Фото: istock
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Размер скидки и, соответственно, субсидии будет определяться в зависимости от вида транспорта. Согласно закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" для Ростовской области предусмотрено 171,9 миллиона рублей субсидий на переоборудование автомобильной техники. Из областного бюджета на этот же срок планируется направить 27,9 миллиона.

Напомним, в ноябре 2018 года правительство региона, "Газпром" и УК "Роснано" подписали план мероприятий пилотного проекта "Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области". За три года планируется перевести на метан около 5,5 тысячи машин и автобусов.

Кстати

В Ростовской области владельцев автомобилей, работающих на природном газе, освободят от транспортного налога. Такое решение приняли депутаты донского парламента, утвердив поправки в закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения". По состоянию на 1 января текущего года в регионе зарегистрировано шесть тысяч машин, работающих на газе. Общая сумма предоставленных их владельцам льгот в 2020 году составит 60 миллионов рублей.

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