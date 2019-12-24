На Кубани из-за аварии без воды остались 160 тысяч человек

В Краснодарском крае из-за аварии без воды остались три муниципальных образования (Крымский район, города Новороссийск и Геленджик), а также четыре населенных пункта с населением 160 тысяч человек. Речь идет более чем о 6,4 тысячи жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сегодня в 5.10 поступила информация о том, что произошел порыв на магистральном водоводе "Троицкий групповой водовод" в районе хутора Плавни Крымского района.

По состоянию на 7.00 место порыва обнаружили, проводятся земляные работы. К решению проблемы привлечены 64 человека и 29 единиц техники.

Для подвоза воды жителям организовано 39 автоцистерн, установлены места раздачи воды.

Как сообщалось ранее, 22 декабря из-за аварии на магистральном участке Троицкого группового водопровода без воды оставались жители Новороссийска, Геленджика и Крымска. Прорыв произошел ночью в районе хутора Новотроицкого Крымского района. Тогда водоснабжение полностью восстановили в 14.00 23 декабря.