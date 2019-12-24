Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Претензии ЕС по поводу открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив несостоятельны. Об этом заявил глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

"Все это несостоятельные претензии со стороны ЕС. Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС", - цитирует Кангиева РИА Новости.

Он также напомнил, что Украина сама изолировалась от Крыма, введя его блокаду и прекратив в одностороннем порядке железнодорожное сообщение. Так что уже около шести лет она не имеет никакого отношения к полуострову.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста. Вскоре после этого на сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление о том, что открытие железнодорожного сообщения на мосту без согласия Киева якобы "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".