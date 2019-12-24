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24.12.2019 08:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Текст: Диана Ковалева

Претензии ЕС по поводу открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив несостоятельны. Об этом заявил глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

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"Все это несостоятельные претензии со стороны ЕС. Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС", - цитирует Кангиева РИА Новости.

Он также напомнил, что Украина сама изолировалась от Крыма, введя его блокаду и прекратив в одностороннем порядке железнодорожное сообщение. Так что уже около шести лет она не имеет никакого отношения к полуострову.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста. Вскоре после этого на сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление о том, что открытие железнодорожного сообщения на мосту без согласия Киева якобы "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".

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