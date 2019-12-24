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24.12.2019 13:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму электроэнергия в 2020 году подорожает на восемь процентов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Госкомитет по ценам и тарифам Республики Крым установил стоимость электроэнергии в 2020 году. С 1 января тарифы сохрянятся на уровне 2019 года, а с 1 июля киловатт подорожает на восемь процентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- При этом уникальное тарифное меню, применяемое в Крыму, будет действовать при расчетах населения и в 2020 году, - отметил председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад.

Фото: Мария Орлова
Что ждет крымчан в 2020 году

С 1 июля 2020 года стоимость одного киловатт-часа для городских жителей РК при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,31 рубля, от 150 до 800 в месяц - 4,15, при потреблении свыше 800 киловатт в час - 5,03 рубля.

Для живущих на селе крымчан с 1 июля 2020 года тариф на электроэнергию при потреблении до 150 киловатт в месяц будет 3,12 рубля, от 150 до 800 - 3,84, при потреблении свыше 800 киловатт в месяц - 5,03 рубля.

Напомним, повышение тарифа на отопление в РК в 2020 году не планируется. Предельный тариф на воду также остается на уровне 31,55 рублей за кубометр с НДС. Темп прироста розничной цены на газ для населения будет снижен в два раза - топливо будет дорожать на три-четыре процента каждые шесть месяцев до 1 июля 2021 года.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Регулирование энерготарифов

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