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24.12.2019 11:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе попросили ускорить принятие закона о запрете снюса

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законодательное собрание Севастополя обратилось в Госдуму РФ с просьбой в короткие сроки принять закон о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Депутаты поддержали аналогичное обращение думы Астраханской области.

Фото: iStock
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- Чтобы обойти запрет, производители уходят от формулировок антитабачного закона, и появляется товар, содержащий никотин, но не включающий табак. Реализация такого товара не запрещена, - объяснила вице-спикер ЗС Татьяна Лобач. - Для устранения пробела в законодательстве в Госдуму РФ внесен законопроект, который установит запрет на такую продукцию и введет ответственность за нарушение. Необходимо скорейшее рассмотрение закона.

Лобач отметила, что употребление подростками никотинсодержащих смесей приводит к непоправимым последствиям.

- Мы столкнулись с этим явлением на полуострове, - сообщила депутат. - В Симферополе пятеро несовершеннолетних были госпитализированы после употребления никотинсодержащих веществ. В Севастополе поступают сигналы от молодежных организаций. Хочу обратиться к бизнесу - до принятия закона изъять из продажи в торговых точках смеси, содержащие никотин.

Как рассказала глава комитета ЗС по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова, в открытой продаже появились "мармеладки и конфетки" с никотином, представляющие еще большую опасность, чем так называемый снюс.

- В сигарете содержится примерно 1,5 миллиграмма чистого никотина, в табачной смеси и жевательном табаке - до 20 миллиграммов, а трава, обработанная никотином, содержит от 40 до 60 миллиграммов. Это все равно, что за раз выкурить две пачки сигарет, - говорит Щербакова. - Для подростков, чья вегетативная система из-за интенсивного роста находится в состоянии стресса, это очень опасная доза.

Депутат считает, что надо проводить беседы с родителями и разрешить в школах проверять портфели и карманы учеников.

- Важно, чтобы родители обращали внимание на то, что у детей в сумках и карманах. Призываю родителей позволить учителям проверять портфели своих чад. Ограничение права таскать всякую гадость в карманах пойдет только на пользу, - сказала Щербакова.

Председатель комиссии ЗС по бюджету Сергей Лисейцев предложил городским властям вместе с МВД найти способы воздействия на точки продаж, не дожидаясь, когда будет принят закон.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Но, по словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, это приведет к превышению полномочий.

- Пока идет работа над законопроектом, мы можем провести кампанию нетерпимости к этому явлению, - предложил Развожаев. - Встретимся с предпринимателями, малым и средним бизнесом, подключим общественников и СМИ. Другими административными методами повлиять пока не можем, только единством позиции и общественным мнением.

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