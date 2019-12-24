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24.12.2019 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав сообщил о состоянии отравившихся в детсаду Копейска

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Число госпитализированных из-за массового отравления в копейском детсаду увеличилось до 14 человек. Один ребенок в реанимации, сообщили во вторник в минздраве Челябинской области.

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- Пострадавших из-за ситуации - 18 человек. Из них 16 детей в возрасте от двух до шести лет и два сотрудника. Все заболевшие из разных групп, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Госпитализировано 14 человек: 12 детей и двое взрослых. Из них один ребенок находится в реанимации, второй - в отделении инфекции детской городской клинической больницы № 8 Челябинска.

Все пострадавшим поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция неясной этиологии". Ее источник и факторы передачи инфекции устанавливаются. Противоэпидемические мероприятия и расследования продолжаются совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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