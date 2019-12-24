Rolls-Royce построил самый быстрый в мире электросамолет

Концерн Rolls-Royce представил самый скоростной в мире самолет с электрической силовой установкой - одноместный моноплан с одним воздушным винтом.

Машина, названная ionBird, является тестовым прототипом проекта разработки высокоскоростного воздушного судна с нулевым выбросом углекислого газа.

Кульминацию проекта ознаменует запланированный на май будущего года перелет из Лондона в Париж при достижении рекордной скорости для электросамолета в 480 км/ч.

ionBird построен по классической аэродинамической схеме с низким расположением крыльев. Трехлопастной воздушный винт спереди приводится от трех электромоторов суммарной мощностью 500 л.с. Винт вращается с меньшей скоростью, чем на самолетах с двигателем внутреннего сгорания, что дает меньше шума и вибраций.

Фото: www.autohome.com.cn

Между силовой установкой и кабиной пилота располагается батарея из 6000 элементов питания, снабженная высокоэффективной системой охлаждения. Запас энергии полностью заряженной батареи достаточен для снабжения 250 домохозяйств (за какой срок не сказано). КПД силовой установки превышает 90%.

Прототип предназначен для испытаний силовой установки, в том числе в режиме максимальной мощности.

Партнерами Rolls-Royce в разработке электроустановки для высокоскоростных полетов с нулевым выбросом СО2 являются производитель электрооборудования YASA и стартап Electroflight. Половину бюджета проекта покрыл правительственный грант на научные исследования.

Промышленный концерн Rolls-Royce сегодня специализируется на производстве продукции для оборонного и энергетического комплексов, авиакосмической отрасли и судостроения. Производство прославленных автомобилей выведено в отдельную компанию в 1973 году. Автомобильная компания Rolls-Royce Motor Cars с 1998 года входит в состав концерна BMW.