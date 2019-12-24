Роспотребнадзор начнет изымать из продажи "конфеты" с никотином

Роспотребнадзор организует различные формы проверок для незамедлительного прекращения продажи некурительной никотинсодержащей продукции, отнесенной к пищевой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре напоминают, что оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) запрещена. Однако недобросовестные предприниматели начали продажу новой никотинсодержащей продукции - аналога запрещенного снюса (в ней табак заменен на никотин). "Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора надлежит принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и в случаях, установленных законом, незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Напомним, что первыми забили тревогу по поводу появления в продаже "конфет" с никотином сенаторы. Они обратились в правительство, попросив ввести запрет на оптовую и розничную продажу так называемых никпэков - леденцов и мармелада с содержанием никотина. Эти "лакомства" выпускаются в яркой упаковке и привлекают внимание детей и подростков, что вызывает особое беспокойство парламентариев. Его разделяют и медики - они фиксируют рост обращений в связи с отравлением никотином.

Инициатором обращения стал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. "Помните монпансье, красивые коробочки такие в детстве были с леденцами? Вот сейчас такие красивые коробочки продаются в табачных лавках. А в них жевательные и сосательные "конфеты", в которых содержится, по оценке Роспотребнадзора, до 40 мг никотина. А это две пачки сигарет. И продажа такой продукции сейчас не регламентируется. То есть подобные "конфеты" продают детям и подросткам. Необходимо срочно это запретить", - отметил неделю назад в беседе с корреспондентом "Российской газеты" сенатор.