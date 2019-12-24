Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.12.2019 10:23
Рубрика: ПДД

В России меняются правила получения водительских прав

Текст: Майя Бирюкова
В России меняются правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Реформа подготовки водителей начинается с января будущего года, более масштабные перемены вступают в силу с 1 октября 2020 года. С начала года снимается запрет на обучение вождению на магистралях с допустимой скоростью до 60 км/ч. Повышается возраст претендента на получение прав для вождения трамвая, автобуса и троллейбуса: ему должно быть не менее 20 лет. Еще одно январское новшество, не касающееся экзаменов, - это лишение прав. Если у нарушителя имеются неоплаченные штрафы, то он рискует не получить права обратно после лишения.

Фото: Курпяева Олеся
Водители получат скидку за быструю оплату штрафа

Если автошкола на момент экзамена не имеет лицензии, то учеников могут не допустить до экзамена. С октября меняются и правила проведения самого экзамена. "Площадка" и "город" объединяются в одно испытание на базовые навыки вождения, которое будет проводиться на улицах, отдаленных от жилой застройки, тупиковых участках дорог.

- Комплекс упражнений на экзаменационной площадке позволяет проверить умение кандидата в водители осуществлять параллельную парковку, движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, остановку и начало движения на подъеме и прочее. При этом, как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения, - объясняется в документе.

Изменения коснутся лишь будущих автомобилистов, мотоциклисты будут сдавать экзамены как раньше, на специальной площадке.

Начиная с октября курсанты смогут опротестовать отрицательную оценку на экзамене. Если есть проблемы с документами кандидатов - к примеру, они оказались поддельными - ГИБДД тоже сможет аннулировать положительную оценку.

Также документ конкретизирует минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для тех, кто не сдал их.

Российские автомобилисты стали чаще нарушать ПДД
Камеры фиксации нарушений ПДД расставят в едином порядке
#ПДД