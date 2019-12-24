В России меняются правила получения водительских прав

Реформа подготовки водителей начинается с января будущего года, более масштабные перемены вступают в силу с 1 октября 2020 года. С начала года снимается запрет на обучение вождению на магистралях с допустимой скоростью до 60 км/ч. Повышается возраст претендента на получение прав для вождения трамвая, автобуса и троллейбуса: ему должно быть не менее 20 лет. Еще одно январское новшество, не касающееся экзаменов, - это лишение прав. Если у нарушителя имеются неоплаченные штрафы, то он рискует не получить права обратно после лишения.

Если автошкола на момент экзамена не имеет лицензии, то учеников могут не допустить до экзамена. С октября меняются и правила проведения самого экзамена. "Площадка" и "город" объединяются в одно испытание на базовые навыки вождения, которое будет проводиться на улицах, отдаленных от жилой застройки, тупиковых участках дорог.

- Комплекс упражнений на экзаменационной площадке позволяет проверить умение кандидата в водители осуществлять параллельную парковку, движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, остановку и начало движения на подъеме и прочее. При этом, как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения, - объясняется в документе.

Изменения коснутся лишь будущих автомобилистов, мотоциклисты будут сдавать экзамены как раньше, на специальной площадке.

Начиная с октября курсанты смогут опротестовать отрицательную оценку на экзамене. Если есть проблемы с документами кандидатов - к примеру, они оказались поддельными - ГИБДД тоже сможет аннулировать положительную оценку.

Также документ конкретизирует минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для тех, кто не сдал их.