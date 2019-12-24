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24.12.2019 14:36
Рубрика: Общество

Васильева: Школьник из РФ сидит в телефоне больше, чем его сверстник из США

Текст: Ксения Колесникова

Вопрос злоупотребления гаджетами стоит для российских школ еще более остро, чем для американских. Об этом министр просвещения Ольга Васильева заявила в эфире РБК.

Фото: Архив "РГ"
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- Наш 14-летний подросток (и это официальные данные) сидит в телефоне больше, чем его американский сверстник. Почти в четыре раза, - сообщила она.

По словам Ольги Васильевой, исследования о влиянии гаджетов на здоровье детей ведутся во всем мире. И первые результаты неутешительны. Франция, Германия, Сингапур уже ограничивают использование мобильных телефонов на уроках. В России это решение остается за школой.

- Мое мнение - во время учебного процесса использовать мобильные телефоны не стоит. Во-первых, это отвлекает, а во-вторых, вредит здоровью, - считает министр.

По статистике Роспотребнадзора, при отказе от мобильников у 74,2% школьников повышается внимание на уроке, у 70,4% - повышается умственная работоспособность, у 68,3% - снижается тревожность из-за страха потерять гаджет, у 79,2% - снижается тревожность из-за ожидания звонка или SMS. 57,4% респондентов отмечают, что подростки больше двигаются на переменах.

Фото: iStock
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Как можно ограничить телефоны? Ольга Васильева предлагает поставить в школах специальные шкафчики для их хранения. Это уже сделано в некоторых регионах. А чтобы связаться с родителями, ученик всегда может попросить телефон у учителя.

Также Ольга Васильева высказала мнение о том, что и молодым учителям тоже стоит поменьше пользоваться гаджетами на уроках в личных целях.

- Многие родители предлагают ограничить учителей в использовании телефонов во время учебного процесса. Я в этом абсолютно солидарна, - цитирует министра "Интерфакс". - Если молодые учителя подсаживают на это дело, очень сильно страдает учебный процесс.

Напомним, ранее на "Деловом завтраке" в Российской газете Ольга Васильева рассказала, что уже более 10 тысяч российских школ - то есть примерно четверть из них - решили ограничить использование мобильных телефонов на уроках.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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