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24.12.2019 10:35
Рубрика: Экономика

Вдова Владимира Когана стала владельцем 81,8% банка "Уралсиб"

Текст: Сергей Тихонов

Вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана получила 81,8 процента акций кредитной организации. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Коган умер в июне 2019 года. Он владел почти 82 процентов акций "Уралсиба". После его смерти председателем наблюдательного совета стал его сын Евгений Коган, который с 2016 года управляет банком.

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В 2015 году Владимир Коган начал санацию (финансовое оздоровление) "Уралсиба". Он получил от ЦБ два кредита на 6 и 10 лет, сумма которых составила 81 млрд рублей. Именно тогда Коган стал владельцем почти 82 процентов акций, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12 процентов.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство на осуществление сделки по приобретению прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности банка "Уралсиб" на основании договора доверительного управления 81,8092 процента акций банка. Кто подал ходатайство, не сообщалось. Документ поступил в ФАС 29 августа.

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