Новости

"Люк Скайуокер" согласился сыграть в "Ведьмаке" 10:56
Вышел новый трейлер "Джентльменов" Гая Ричи 10:41
Фото: Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению импланта груди 10:21
СМИ: госпитализированная в реанимацию Галина Волчек впала в кому 09:43
Создатели серии игр "Ведьмак" заключили соглашение с Сапковским 23.12.2019

Видео: актриса Джейн Фонда отметила 82-летие за решеткой

Новости
    24.12.2019, 10:21
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Голливудская кинодива, обладательница двух "Оскаров", четырёх "Золотых глобусов", двух BAFTA и "Эмми", дочь легендарного Генри Фонды Джейн Фонда отметила 82-летие за решёткой.

Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

В минувшую пятницу она была уже в пятый раз задержана за проведение демонстрации против загрязнения окружающей среды возле здания Конгресса США в Вашингтоне.

Как сообщает ТАСС, актриса не исключила, что встретит свой день рождения в тюрьме, что, собственно, и произошло: 82 года ей исполнилось на следующий день, 21 декабря.

В Сети появилось видео очередного задержания Джейн, на котором присутствующие ей аплодируют, скандируя: "Спасибо!", "Мы любим вас!" и "С днём рождения!".

Кстати, одновременно с артисткой задержали 137 менее знаменитых её единомышленников.

Фонда выходит на пикеты каждую пятницу.

Новости

Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года 23.12.2019
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 23.12.2019
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 23.12.2019
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне 23.12.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Оливия Колман снимется в сериале своего мужа 23.12.2019
Эдриан Броуди сыграет в сериале по рассказу Стивена Кинга 23.12.2019
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия 22.12.2019
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Sony Pictures Entertainment
Видео: каким был 2019 киногод 23.12.2019
Уиттакер хотела бы сняться в "Докторе Кто" с Экклстоном и Теннантом 23.12.2019
Видео: вышло продолжение легендарного советского мультфильма "Умка" 23.12.2019
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Янковский рассказал о съемках в постельной сцене с Асмус 23.12.2019
Терри Гиллиам: Ненавижу "Черную пантеру" 23.12.2019
Актриса из "Счастливы вместе" Бочкарева пошла под суд за наркотики 22.12.2019