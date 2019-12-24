Видео: актриса Джейн Фонда отметила 82-летие за решеткой

Голливудская кинодива, обладательница двух "Оскаров", четырёх "Золотых глобусов", двух BAFTA и "Эмми", дочь легендарного Генри Фонды Джейн Фонда отметила 82-летие за решёткой.

В минувшую пятницу она была уже в пятый раз задержана за проведение демонстрации против загрязнения окружающей среды возле здания Конгресса США в Вашингтоне.

Как сообщает ТАСС, актриса не исключила, что встретит свой день рождения в тюрьме, что, собственно, и произошло: 82 года ей исполнилось на следующий день, 21 декабря.

В Сети появилось видео очередного задержания Джейн, на котором присутствующие ей аплодируют, скандируя: "Спасибо!", "Мы любим вас!" и "С днём рождения!".

DETENIDA EN SU CUMPLEAÑOS



Jane Fonda "celebra" su 82 cumpleaños siendo detenida por quinta vez#JaneFonda pic.twitter.com/frvbe7klbi — ExPressions (@ExPressionsMx) 21 декабря 2019 г.

Кстати, одновременно с артисткой задержали 137 менее знаменитых её единомышленников.

Фонда выходит на пикеты каждую пятницу.