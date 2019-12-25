BMW отзовет в России кроссоверы из-за "детской" проблемы

Немецкий автоконцерн BMW объявил об отзывной кампании купе-кроссоверов X6 (серия F16) и X6M (серия F86). Под отзыв попало 19 087 машин, которые были проданы на российском рынке с сентября 2017 года по настоящее время. Причиной массового отзыва является проблема с системой крепления детского кресла.

"Использование детских сидений с креплениями Isofix и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб Isofix. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья более невозможно", - пояснили в Росстандарте.

Представители марки должны оповестить по телефону или в письменном виде владельцев дефектных автомобилей о необходимости доставить машину в ближайший официальный дилерский центр для проведения бесплатного ремонта, а именно - приварки промежуточной вставки к удерживающей скобе Isofix.

Отметим, BMW X6 для РФ выпускают на заводе "Автотор" в Калининграде методом крупноузловой сборки, а X6M напрямую импортируются из США.

К слову, масштабный отзыв купе-кроссоверов в России - это часть глобальной сервисной кампании немецкой марки, объявленной в начале декабря нынешнего года. На американском рынке отзыву подлежат 32 706 экземпляров.