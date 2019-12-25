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25.12.2019 06:01
Рубрика: В мире

Боевики вдвое увеличили обстрелы в Сирии

Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. Только за последние сутки число обстрелов выросло вдвое и достигло 55.

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В том числе обстрелы ведутся на территории крупнейшего города в Сирии - Алеппо. Район Тишрин, где ранее было 1 070 жилых многоквартирных домов, полностью уничтожен, передает РИА Новости. Под огнем боевиков также оказались населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Ранее сообщалось, что сирийскую провинцию Идлиб за сутки покинули не менее 18 тысяч человек из-за возросшей активности боевиков в регионе.

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