Почти 20 тысяч сирийцев покинули Идлиб из-за ухудшения ситуации

Всего за сутки сирийскую провинцию Идлиб покинули не менее 18 тысяч человек. Это связано с возросшей активностью боевиков в регионе, сообщает ТАСС.

Как ранее писала "Российская газета", террористы нарушают режим прекращения огня, в результате чего только за минувший месяц погибли десятки человек - военные и мирные жители.

На этой неделе около 300 боевиков из состава группировок "Хуррас ад-Дин" и "Хайат Тахрир аш-Шам" при поддержке бронетехники атаковали подразделения ВС Сирийской Арабской Республики (САР). Позже было совершено нападение на позиции армии на участке Суккаят - Зарзур.

Обе атаки были отражены. Нападавшие понесли существенные потери - около 200 погибших, рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.