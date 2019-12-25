Эд Ширан объявил о приостановке карьеры

Британский музыкант и актер Эдвард "Эд" Ширан, один из самых популярных и преуспевших современных исполнителей, объявил, что берет в карьере паузу - три последние года, начиная с 2017-го, он непрестанно трудился, и теперь вот пора передохнуть.

О чем Эд, признанный артистом десятилетия, сообщил поклонникам сегодня посредством Instagram. Поясняя, что освободившееся время посвятит путешествиям, а также намерен "читать и писать".

При этом певец акцентировал, что на время отпуска устранится из социальных сетей.

Когда именно он собирается вернуться - исполнитель не уточнил, указав: "увидимся, когда увидимся"

Эд родился в 1991 году в Галифаксе. Выпустил четыре альбома. Четырежды лауреат премии Грэмми - "Оскара" от мира музыки, пять раз брал Brit Awards, шесть - Billboard Awards.

В 2017 году музыкант стал кавалером Ордена Британской империи.