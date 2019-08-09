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Новый клип Эда Ширана и рэперов за 14 часов собрал 1,5 млн просмотров

Поп-музыка
    09.08.2019, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Только что опубликованный на официальном YouTube-канале британского музыканта и актера Эда Ширана клип на трек Nothing On You ожидаемо стал энергично накручивать счетчик и вот-вот одолеет планку в полтора миллиона просмотров. И это при том, что ролик выложен буквально несколько часов назад.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Nothing On You  - третий клип на песню с вышедшего в июле альбома Ширана No.6 Collaborations Project, состоящего из, соответственно, коллабораций. В частности, в этот раз самый популярный и продаваемый на текущий момент певец планеты Земля посотрудничал с рэперами Дэйвом и Пауло Лондра.

В ролике перечисленные задорно катят на велосипедах по Лондону, а когда не катят - производят конечностями характерные мудры. Лирически распевая при этом про желанность здоровых гетеросексуальных отношений. Которые особо хороши, если между любовниками есть "жар".

В комментариях - массовые одобрения Лондра от земляков (Паоло - аргентинский хипхопер).

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