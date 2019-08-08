Квентин Тарантино признался в любви к фильмам Тимура Бекмамбетова

Приехавший в Москву представить свой новый фильм "Однажды в... Голливуде" Квентин Тарантино, среди прочего, назвал своего любимого современного российского режиссера. Которым оказался Тимур Бекмамбетов.

Как сообщает РИА Новости, в частности, Тарантино обожает его урбан-фэнтези "Ночной дозор". Плюс Тарантино знаком и с ранним творчеством Бекмамбетова. Например, видел "Гладиатрикс" (The Arena). Который находит "потрясающим".

"Мне нравятся все российские актеры, которых он подобрал. Так что я большой фанат первых фильмов Тимура", - поделился режиссер. Заодно сообщив, что Бекмамбетов - единственный современный российский постановщик, о котором он осведомлен.

Что же касается классики, то это, разумеется, Сергей Эйзенштейн. "Нельзя не любить его работы! Его "Александр Невский" - нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная", - с энтузиазмом настаивает Квентин в интервью агентству. Предварительно иронично отметив, что в этом своем выборе он "скучен".

Ранее сообщалось, что в детстве Тарантино очень нравился советский фильм "Человек-амфибия". Узнав о чем Владимир Корнев, исполнитель роли Ихтиандра, просил передать Квентину теплый привет.