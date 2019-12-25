Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода поблагодарил российского лидера Владимира Путина за высказывание о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском. Он отметил, что слова главы государства об этом дипломате очень точные.

"От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик", - цитирует Бороду РИА Новости. Раввин отметил, что Липский не просто поддерживал идеи Гитлера, но и "вдохновлял его на убийственные решения". Борода также выразил надежду на то, что граждане Польши сделают правильные заключения из "черных страниц истории".

Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Президент также заверил, что у России достаточно архивных материалов, чтобы не дать испоганить память о Второй мировой войне.