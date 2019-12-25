Иран предложил Дамаску вместе бороться с американцами в Сирии

Иран обратился к властям Сирии с предложением оказать помощь в борьбе с американскими военными, незаконно находящимися на территории арабской республики.

"Мы готовы перейти к активным действиям в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей", - сказал советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. Он отметил, что Соединенные Штаты воруют сирийскую нефть. Такого же мнения придерживается и Россия.

А президент Сирии Башар Асад подчеркнул, что США продают добытое незаконным путем черное золотое Турции. Караваны с нефтью охраняются частными военными компаниями и спецназом.

Три недели назад президент США Дональд Трамп заявил, что нефтегазовые месторождения в САР принадлежат Вашингтону. "Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", - отметил политик.