Юрий Башмет рассказал, как распознать музыкальный талант в ребенке

Во время благотворительного концерта Юрия Башмета и оркестра "Солисты Москвы" в Еврейском религиозно-культурном центре "Жуковка" маэстро поделился, что важнее всего - "подготовить почву для творческой свободы" ребенка и наблюдать, где и как он себя проявит. Невозможно предсказать судьбу маленького человека, но можно помочь ему раскрыть свои таланты и подсказать верное направление, уверен Башмет.

В интервью "Вечерней Москве" маэстро поделился, что его дедушка Борис Абрамович в студенческие годы поддерживал его и морально, и финансово. Его влияние сыграло ключевую роль в становлении музыканта.

Юрий Башмет признался, что переломным моментом в его жизни стал распад культовой группы "Битлз" и участие в музыкальном конкурсе, посвященном столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, которым на тот момент восхищался маэстро. Он готовился к выступлению год и в итоге оказался в ряду победителей. "После чего я уже точно решил поступать в Московскую консерваторию", - отметил Юрий Башмет.