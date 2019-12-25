Как дому-музею Чайковского стать музыкальной Меккой мира

Когда брат Петра Ильича Чайковского Модест, спустя год после смерти композитора, основал в 1894 году музей в Клину, это был первый в России музей, посвященный композитору. В то время существовало два подобных музея: Моцарта в Зальцбурге и Бетховена в Бонне. Но Дом в Клину, в отличие от других, был мемориальным: рукописи Чайковского, его личная нотная и книжная библиотека, знаменитый кабинетный рояль Беккер, письма и др. В течение 125 лет в клинском музее сформировалось уникальное собрание: 200 тысяч предметов хранения, из них 20 тысяч - коллекция Петра Ильича Чайковского.

Чайковский для Чайковского

Вряд ли Модест Чайковский предполагал, что дом в Клину перешагнет в своей истории через столетия и станет местом поклонения музыкантов всего мира. Ему казалось, что с уходом поколения, знавшего Чайковского, музей потеряет свою актуальность. Так считает куратор юбилейной выставки "Музей П.И. Чайковского. Вчера, сегодня, завтра" Ада Айнбиндер, глава музейного отдела рукописных и печатных источников. Новая выставка, открывшаяся в день юбилея, представила этапы становления и деятельности дома-музея Чайковского в Клину, уникальные материалы: афиши, фотографии, театральные костюмы, предметы дарения, показывающие, как подмосковный город с появлением музея стал мощным культурным центром, притягивающим крупнейшие имена музыкального и театрального мира.

В доме Чайковского до сих пор собираются потомки из рода Чайковских - Давыдовых - фон Мекк на семейное "чаепитие"

По сути, в жизни клинского дома Чайковского отразился целый век советской и российской музыкальной культуры, начиная с времен, когда сюда стали приезжать с концертами Константин Сергеевич Станиславский и Ольга Книппер-Чехова, Василий Лужский, Константин Игумнов, Антонина Нежданова, Николай Голованов, Леонид Собинов, Сергей Лемешев, Мария Юдина, Наталья Рождественская, Генрих Нейгауз и многие другие. Афиши и архивные фотографии отражают масштаб и уровень музыкальных событий, происходивших в Клину. Концерты артистов традиционно проходили в пользу музея, и известен факт, когда Антонина Нежданова пела в Клину за пилу, топор и утюг для музея Чайковского. Традицию "дарения" установил в Клину сам Модест Чайковский, передав вместе с племянником Чайковского Владимиром Давыдовым в музей коллекцию писем Чайковского. В доме тогда не было ни одного письма, написанного рукой композитора. Модест Чайковский сделал также копии писем, хранившихся у других адресатов Чайковского, - беспрецедентный случай в музейной практике. Сегодня в собрании музея хранится уже около трех с половиной тысяч писем Чайковского в оригиналах, но до сих пор остаются письма, чье содержание известно только по копиям, сделанным Модестом Чайковским.

Чайковского не трогать

История музея в Клину всегда была драматична, как и история страны, как жизнь самого Чайковского. В революционные годы дом в Клину чудом не был разграблен, как, например, Ивановка Сергея Рахманинова в Тамбовской области. Первый директор музея Николай Жегин, возглавивший его после смерти Модеста Чайковского, смог сберечь архив, отправив его на несколько лет на хранение в библиотеку Московской консерватории. Он же спас уникальный архив Сергея Танеева, вывезя его на подводах из усадьбы Демьяново в Клин. В самом музее Чайковского шло собирание коллекции, разворачивалась активная концертная жизнь. На одной из фотографий директор музея запечатлен в кругу музыкантов Квартета Глазунова. Жегин умер от сердечного приступа в страшные годы репрессий, ожидая ареста.

На выставке можно почувствовать и атмосферу предвоенного 1940 года, когда весь СССР - от национальных республик до отдаленных деревень - отмечал 100-летний юбилей Чайковского. В Клину собрались потомки семьи композитора. Фото запечатлело выступление с юбилейной речью Рейнгольда Глиэра в кабинете-гостиной. В витринах на пожелтевших от времени листках - напечатанные на машинке юбилейные речи классиков национальных школ Узеира Гаджибекова в Баку, Константина Сараджева в Ереване, письма ленинградских детей, мечтавших попасть на концерт музыки Чайковского.

Самое страшное для музея Чайковского время - война и оккупация Клина. Весь архив, мемориальные предметы, рояль эвакуировали в товарных вагонах в Воткинск, на родину композитора, а дом Чайковского заняла немецкая разведывательная мотоциклетная часть. Сотрудники, не успевшие эвакуироваться, поразительным образом продолжали оставаться на своих рабочих местах. Согласно легенде, имеющей свое подтверждение, при отступлении кто-то из немецких солдат повесил на заборе табличку на немецком языке "Не трогать. Это дом Чайковского". Восстановлением музея занималась его новый директор, молодой музыковед Маргарита Риттих, возобновившая экскурсии в еще пустых залах дома и концерты в гостиной, где выступали Голованов, Нежданова и другие.

Чайковский в Белом доме

Почти 90 лет с жизнью музея были связаны три поколения семьи Давыдовых - близких родственников Чайковского, детей и внуков его сестры Александры. После смерти композитора в его доме жил племянник Владимир Давыдов, которому была посвящена Шестая симфония, затем Юрий Давыдов, младший из племянников. Он как раз сопровождал архивы Чайковского во время эвакуации в Воткинск. В Клину работали дочери Юрия Давыдова - Ксения Давыдова и Ирина Соколинская, возглавлявшие рукописный отдел и личное собрание Чайковского. Давыдовы - целая эпоха в жизни музея, в доме же Чайковского до сих пор ежегодно собираются потомки из рода Чайковских - Давыдовых - фон Мекк на семейное "чаепитие". Многие прилетали на 175-летие Чайковского в Клин из разных стран. К слову, в 1958 году Юрий Давыдов принимал в музее великого дирижера Леопольда Стоковского, посадившего в парке дуб "от всех музыкантов мира". С тех пор известные музыканты, приезжавшие в Клин, члены жюри конкурса Чайковского сажали деревья возле дома композитора: сегодня здесь целые аллеи с именными деревьями. Среди гостей дома, вытсупавших здесь, Александр Гольденвейзер, Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Владимир Горовиц, Ван Клиберн, Давид Ойстрах, Михаил Плетнев, Риккардо Мути, лауреаты конкурсов Чайковского и др.

Михаил Плетнев играет на рояле Чайковского в гостиной его Дома-музея. Фото: предоставлено Государственным Мемориальным музыкальным музеем-заповедником П.И. Чайковского

В музее помнят, как в 1962 году в Клин приехала бельгийская королева Елизавета, гостья второго Конкурса Чайковского, и как в 1991 году бывший президент США Ричард Никсон во время своего визита к Михаилу Горбачеву внезапно по пути в Завидово заехал в Клин. Его встретила крупнейший специалист по Чайковскому Полина Вайдман, возглавлявшая тогда рукописный фонд музея. Оказалось, Чайковский - любимый композитор бывшего американского президента, и в Белом доме у него всегда звучала музыка Чайковского. Никсон попросил даже остаться наедине с портретом Чайковского в гостиной.

Подлинный Чайковский

Фотографии, афиши запечатлели, как изменилась работа музея, когда он вошел в международное музейное пространство. Десятки выставок в разных странах - в Германии, Норвегии, США, Чехии, Франции, в том числе знаменитая выставка "Подлинный Чайковский", вызвавшая фурор в Японии. В Клину - активная концертная жизнь с афишами Ирины Архиповой, Михаила Плетнева, Владимира Федосеева, Владимира Юровского, Александра Рудина, Валерия Гергиева, Дениса Мацуева и других. Это был период, когда музей практически три десятилетия возглавляла Галина Белонович, а рукописным фондом Чайковского заведовала Полина Вайдман. В Клину сформировался центр исследовательской работы по изучению наследия Чайковского. Студенты из консерваторий Советского Союза проходили в Клину архивную, музейную практику. Многие выдающиеся ученые писали здесь свои работы.

Сегодня дом Чайковского связан с крупным научным проектом: изданием Полного Академического собрания сочинений Чайковского в авторских редакциях. По словам Ады Айнбиндер, научного руководителя издания, это и есть то главное, с чем дом Чайковского входит в будущее, "грандиозный проект, рассчитанный не на одно десятилетие. Участником проекта является также Государственный институт искусствознания. К сегодняшнему дню выпушено 12 томов сочинений Чайковского, а полное собрание будет включать более 120 томов. Проект необходимо развивать, но для этого нужны ученые, молодые музыковеды, обученные именно этой отрасли музыковедческой профессии. Есть острая необходимость организовать совместно с ведущими российскими высшими учебными заведениями специальную стажировку, чтобы готовить конкретных людей под данный проект возвращения миру подлинного Чайковского".

Старейшему в стране композиторскому музею сегодня нужна и серьезная материально-техническая поддержка для развития этого решающего в понимании творчества Чайковского проекта. Необходима и техническая модернизация экспозиционных помещений, которую прошли практически все подобные музеи в мире: Музей Шопена в Варшаве, музеи Моцарта в Зальцбурге и в Вене, Музей Бетховена в Бонне, вилла Вагнера "Ванфрид" в Байройте и др. Будущее дома Чайковского также связано с появлением федерального проекта строительства в Клину фестивального кластера "Вселенная Чайковского", включающего театрально-концертный комплекс с репетиционными и выставочными помещениями, образовательный центр, реконструкцию административного корпуса музея. А пока, несмотря на историческую табличку на входной двери дома Чайковского, которую не снимают с тех пор, как Петр Ильич в 1893 году уехал в Петербург и больше никогда не вернулся: "Дома нетъ. Просятъ не звонить", каждый день к нему приходят сотни и сотни людей из разных городов и стран. В следующем году их ожидается еще больше: Чайковскому, имя которого считается в мире синонимом русской культуры, будут отмечать180 лет со дня рождения.

Прямая речь

Владимир Лисенко, директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского:

- Все вопросы нашего ближайшего будущего связаны с тем, что по поручению президента музей Чайковского в Клину должен быть передан на федеральный уровень и включен в государственный реестр особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Актуальная для нас перспектива - это развитие усадебных территорий, которые входят в состав музея-заповедника Чайковского. У нас давно готова научная документация по реставрации строений, которые находятся на территории усадьбы Демьяново: зимний и летний дома Владимира Танеева (старшего брата Сергея Танеева), дача семьи Бугаевых (Андрея Белого), дача Аполлинария Васнецова. Кроме Демьяново в заповедник входит усадьба Майданово, где Чайковский провел четыре года и написал оперы "Черевички", "Чародейка", "Иоланта", балет "Щелкунчик" и др., а также усадьба Фроловское, где были созданы Пятая симфония и балет "Спящая красавица" и где мы планируем восстановить пересохший пруд и на маленьком островке установить артобъект - замок спящей красавицы. К 180-летию со дня рождения Чайковского мы делаем выставку, которую покажем в Воткинске, Калининграде, Петербурге. С Русским музеем уже есть договоренность, что осенью следующего года там состоится выставка, посвященная значению Петербурга в жизни Чайковского.