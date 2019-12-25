Косачев оценил реакцию Киева на запуск поездов по Крымскому мосту

Таким образом сенатор прокомментировал возбуждение созданной Киевом "прокуратуры Автономной Республики Крым" уголовного дела по факту прибытия на полуостров через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга.

"Украинское правосудие действует в рамках украинского же законодательства. А нам известно, что оно изменившийся статус Крыма отрицает", - напомнил Косачев. По его мнению, ничего неожиданного не происходит. "Тем не менее юрисдикцию такого рода решений мы не признаем, наша страна действует в рамках своих законов, которые исчерпывающим образом определяют нынешний статус Крыма", - заявил сенатор.

Он уверен, что никаких последствий решение украинской стороны не повлечет.

"Данное заявление с юридической точки зрения ничтожно, только так к нему и следует относиться. Оно полностью выбивается из реальной ситуации. Это чисто политический жест", - заключил Константин Косачев.