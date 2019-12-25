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25.12.2019 12:38
Рубрика: Экономика

Козак назвал выплату "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов "каплей в море"

Текст: Сергей Тихонов
Выплата Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража - это капля в море, по сравнению с потенциальными рисками, которые могли бы возникнуть для России, сказал вице-премьер Дмитрий Козак в интервью каналу Россия 24.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", - сказал Козак.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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20 декабря в Минске Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований. Договор будет заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину 225 млрд кубометров газа. Его подписание ожидается 27 декабря этого года.

Стороны договорились, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. При этом они откажутся от взаимных претензий по действующим контрактам и отзовут арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений.

Кроме того "Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Переговоры с Украиной по газу

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