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25.12.2019 00:08
Рубрика: Спорт

Льва Яшина включили в число 11 лучших футболистов в истории

Текст: Максим Домчев
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Испанское издание AS опубликовало команду из 11 лучших в истории футбола игроков. Место в воротах этой команды занял легендарный советский вратарь Лев Яшин.

Помимо Льва Яшина в команду также вошли игроки линии обороны бразилец Кафу, англичанин Бобби Мур, игрок сборной ФРГ Франц Беккенбауэр и итальянец Паоло Мальдини. В четверку полузащитников вошли легендарный "летучий голландец" Йохан Кройф, лучший футболист 80-х годов Диего Марадона, француз Зинедин Зидан, а также выступавший сразу за три национальные команды - Аргентины, Колумбии и Испании - Альфредо Ди Стефано.

Фото: Артем Локалов
Что стало с Родиной Льва Яшина

В составе два нападающих - король футбола бразилец Пеле. Также издание AS нашло место в составе и лидеру "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Его извечный оппонент португалец Криштиану Роналду в символическую команду не попал.

Попадание в состав Яшина - закономерно. Он до сих пор остается единственным в истории футбола вратарем, удостоенным "Золотого мяча", который вручается лучшему футболисту в мире. ФИФА признала Льва Ивановича лучшим вратарем XX века. В нынешнем году именем советской легенды назван приз, который получает сильнейший голкипер планеты.

Девяносто лет назад появился на свет великий Яшин
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