Льва Яшина включили в число 11 лучших футболистов в истории

Испанское издание AS опубликовало команду из 11 лучших в истории футбола игроков. Место в воротах этой команды занял легендарный советский вратарь Лев Яшин.

Помимо Льва Яшина в команду также вошли игроки линии обороны бразилец Кафу, англичанин Бобби Мур, игрок сборной ФРГ Франц Беккенбауэр и итальянец Паоло Мальдини. В четверку полузащитников вошли легендарный "летучий голландец" Йохан Кройф, лучший футболист 80-х годов Диего Марадона, француз Зинедин Зидан, а также выступавший сразу за три национальные команды - Аргентины, Колумбии и Испании - Альфредо Ди Стефано.

В составе два нападающих - король футбола бразилец Пеле. Также издание AS нашло место в составе и лидеру "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Его извечный оппонент португалец Криштиану Роналду в символическую команду не попал.

Попадание в состав Яшина - закономерно. Он до сих пор остается единственным в истории футбола вратарем, удостоенным "Золотого мяча", который вручается лучшему футболисту в мире. ФИФА признала Льва Ивановича лучшим вратарем XX века. В нынешнем году именем советской легенды назван приз, который получает сильнейший голкипер планеты.