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25.12.2019 03:03
Рубрика: Общество

Минздрав обеспечит больных детей самым дорогим лекарством

Текст: Ирина Невинная
Более 40 детей, больных спинной мышечной атрофией, получат возможность лечиться новейшим, наиболее эффективным препаратом "Спинраза" (международное непатентованное наименование нусинерсен), сообщили сегодня в Минздраве России. Речь идет об одном из самых дорогих препаратов в мире - стоимость первоначального курса лечения составляет 60 миллионов рублей для одного ребенка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела вчера встречу с представителями благотворительных организаций по вопросу лечения таких пациентов. Спинная мышечная атрофия - это редкое и очень тяжелое заболевание, обрекающее больного ребенка на медленное мучительное угасание. В результате диалога было решено создать рабочую группу и разработать дорожную карту, чтобы найти варианты обеспечить больных детей инновационным дорогостоящим лечением.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"В этом году в нашей стране был зарегистрирован лекарственный препарат с международным непатентованным наименованием нусинерсен (торговое наименование "Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии, который не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), - пояснил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. - Появление лекарства для пациентов с СМА - это очень хорошая новость. Но при этом препарат является одним из самых дорогостоящих в мире. Понятно, что для регионов (а это именно региональные обязательства) это финансово сложная задача".

Сейчас 42 ребенка в возрасте до двух лет получают инновационное лечение по программе открытого доступа - фактически производитель предоставил свой препарат для первого этапа лечения бесплатно. При этом, поскольку лекарство новое и только-только стало применяться широко, продолжается изучение его эффективности и переносимости. Для больных детей это, по сути, единственный шанс выжить.

Но когда первый этап терапии будет закончен, встанет вопрос о закупках препарата для продолжения лечения. Именно для решения этой непростой, но очень важной задачи, и создана рабочая группа при министерстве, уточнил Салагай.

В мире подобные проблемы решаются путем переговоров государственных органов здравоохранения с производителями уникального препарата. Есть разные способы снижения финансового бремени при закупках. Например, при заключении долгосрочных контрактов на поставки лекарства его производители обычно снижают цену.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство Минздрав Цены на лекарства

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