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25.12.2019 01:00
Рубрика: Дороги

На месяц проезд по участку М11 станет бесплатным

Текст: Ольга Игнатова
С 1 по 31 января 2020 года проезд в ночные и утренние часы по головному участку трассы М11 из Москвы в Санкт- Петербург будет бесплатным.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Как уточнили "Российской газете" в пресс-службе оператора головного участка - Северо-Западной концессионной компании - проехать бесплатно можно будет каждый день с 1:00 до 6:00 и только на легковом автомобиле при наличии транспондера. Причем устройство должно принадлежать оператору трассы. На транспондеры других компаний акция не распространяется.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Акция действует на участке Москва - Солнечногорск.

При проезде сразу по нескольким участкам М11, например, от Москвы до Клина, итоговая стоимость поездки будет автоматически учитывать только тариф от Солнечногорска до Клина. Напомним, что Северо-Западная концессионная компания построила и эксплуатирует только участок от МКАД до Солнечногорска. Далее дорогу строила и сейчас является ее оператором госкомпания "Автодор".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Помимо бесплатного проезда в рамках акции в остальное время для автомобилистов с транспондерами действуют специальные тарифы. Кроме того, дополнительно можно приобретать абонементы на 10, 20 и 30 поездок и получать еще большую экономию.

Так, с 1 по 7 января на головном участке будет применяться тариф субботы, а 8 января - тариф воскресенья.

С тарифами на новогодние праздники можно ознакомится по ссылке.

#авто