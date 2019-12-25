На месяц проезд по участку М11 станет бесплатным

С 1 по 31 января 2020 года проезд в ночные и утренние часы по головному участку трассы М11 из Москвы в Санкт- Петербург будет бесплатным.

Как уточнили "Российской газете" в пресс-службе оператора головного участка - Северо-Западной концессионной компании - проехать бесплатно можно будет каждый день с 1:00 до 6:00 и только на легковом автомобиле при наличии транспондера. Причем устройство должно принадлежать оператору трассы. На транспондеры других компаний акция не распространяется.

Акция действует на участке Москва - Солнечногорск.

При проезде сразу по нескольким участкам М11, например, от Москвы до Клина, итоговая стоимость поездки будет автоматически учитывать только тариф от Солнечногорска до Клина. Напомним, что Северо-Западная концессионная компания построила и эксплуатирует только участок от МКАД до Солнечногорска. Далее дорогу строила и сейчас является ее оператором госкомпания "Автодор".

Помимо бесплатного проезда в рамках акции в остальное время для автомобилистов с транспондерами действуют специальные тарифы. Кроме того, дополнительно можно приобретать абонементы на 10, 20 и 30 поездок и получать еще большую экономию.

Так, с 1 по 7 января на головном участке будет применяться тариф субботы, а 8 января - тариф воскресенья.

С тарифами на новогодние праздники можно ознакомится по ссылке.