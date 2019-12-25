Назван окончательный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

В окончательный состав сборной вошли три вратаря, семь защитников и тринадцать нападающих. Как и говорил главный тренер команды Валерий Брагин, состав команды был назван по итогам двух контрольных матчей против сборных Казахстана (5:0) и Словакии (9:1).

На чемпионате мира сыграют: вратари Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов ("Ак Барс"), Даниил Исаев ("Локомотив"); защитники: Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Егор Замула ("Калгари Хитмен", WHL), Антон Малышев ("Буран", ВХЛ), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Александр Романов (ЦСКА); нападающие: Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс", QMJHL), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Григорий Денисенко ("Локомотив"), Павел Дорофеев ("Металлург", Магнитогорск), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Егор Соколов ("Кейп-Бретон Иглз", QMJHL), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Илья Круглов ("Динамо", Москва), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", QMJHL).

Таким образом, расположение сборной покинули защитники Никита Зоркин ("СКА-Нева"), Михаил Гордеев (ХК "Сочи") и Сергей Телегин ("Югра"), а также нападающие Лев Комиссаров ("Звезда") и Захар Шабловский ("Спартак").

На групповом этапе чемпионата мира, который состоится в чешских городах Острава и Тршинец, российская команда сыграет со сборными Чехии (26 декабря), Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря). Матчи 1/4 финала состоятся 2 января, полуфиналы - 4 января, а финал и матч за третье место - 5 января.

В последний раз сборная России побеждала на молодежном чемпионате мира в 2011 году. В прошлом году команда Валерия Брагина завоевала бронзовые медали турнира.