Новости

В Хабаровске и Владивостоке "заминировали" вокзалы 08:43
Поезд из Петербурга прибыл в Симферополь 08:33
Пассажир упал на пути на "фиолетовой" ветке московского метро 08:33
В новосибирском метро женщина упала на рельсы перед поездом 08:31
Кабмин Украины провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ 08:30
Глава Бурятии сделал выговор курящему водителю школьного автобуса 08:28
Глава Счетной палаты рассказал о спасении Путиным экономики РФ 08:08
Видео: в Челябинске владелец внедорожника очистил дорогу от снега 08:00
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши 07:58
Нурмагомедов вошел в тройку сильнейших бойцов ММА 07:50
Назван окончательный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею 07:27
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России 07:05
Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту 06:50
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту 06:47
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за "минирования" 06:46
В Приморье пассажирский автобус насмерть сбил 7-летнего ребенка 06:22
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль 06:13
Боевики вдвое увеличили обстрелы в Сирии 06:01
В Магадане сотрудник колонии передал заключенному три телефона 05:59
Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в пригороде Токио 05:52
На Камчатке задержали судно с 10 незаконно пойманными кречетами 05:28
Пассажирский катер затонул у берегов Гаити 05:23
В Хабаровском крае осудят директора школы, где на ученицу упала крыша 04:37
На Камчатке обстреляют лавиноопасные склоны вулкана 04:34
Президент Бразилии рассказал о потере памяти 04:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 07:27
Рубрика: Спорт

Назван окончательный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею определился с составом на чемпионат мира, который пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января.

В окончательный состав сборной вошли три вратаря, семь защитников и тринадцать нападающих. Как и говорил главный тренер команды Валерий Брагин, состав команды был назван по итогам двух контрольных матчей против сборных Казахстана (5:0) и Словакии (9:1).

Фото: partnery.cn
Международный турнир по хоккею пройдет в Цицикаре

На чемпионате мира сыграют: вратари Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов ("Ак Барс"), Даниил Исаев ("Локомотив"); защитники: Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Егор Замула ("Калгари Хитмен", WHL), Антон Малышев ("Буран", ВХЛ), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Александр Романов (ЦСКА); нападающие: Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс", QMJHL), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Григорий Денисенко ("Локомотив"), Павел Дорофеев ("Металлург", Магнитогорск), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Егор Соколов ("Кейп-Бретон Иглз", QMJHL), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Илья Круглов ("Динамо", Москва), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", QMJHL).

Фото: РИА Новости
Брагин: Перед сборной России всегда ставятся только самые высокие задачи

Таким образом, расположение сборной покинули защитники Никита Зоркин ("СКА-Нева"), Михаил Гордеев (ХК "Сочи") и Сергей Телегин ("Югра"), а также нападающие Лев Комиссаров ("Звезда") и Захар Шабловский ("Спартак").

На групповом этапе чемпионата мира, который состоится в чешских городах Острава и Тршинец, российская команда сыграет со сборными Чехии (26 декабря), Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря). Матчи 1/4 финала состоятся 2 января, полуфиналы - 4 января, а финал и матч за третье место - 5 января.

В последний раз сборная России побеждала на молодежном чемпионате мира в 2011 году. В прошлом году команда Валерия Брагина завоевала бронзовые медали турнира.

Спорт Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020

Главное сегодня

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России
Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту